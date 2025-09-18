USA: Drei Polizisten sterben durch Schüsse in Pennsylvania

Im ländlichen Pennsylvania werden fünf Polizisten von Schüssen getroffen. Drei der Beamte erliegen ihren Verletzungen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Der mutmaßliche Schütze ist nach Angaben der Polizei tot. Quelle: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Im US-Bundesstaat Pennsylvania sind fünf Polizisten angeschossen worden und drei an ihren Verletzungen gestorben.

Die zwei anderen befänden sich in kritischem, aber stabilem Zustand, sagte ein Vertreter der Polizei des Bundesstaates auf einer Pressekonferenz. Der Schütze ist demnach tot.

Mehr Informationen zu ihm und zum Hintergrund der Tat in North Codorus Township gab es zunächst nicht.

US-Justizministerin: Bundespolizei FBI im Einsatz

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch (Ortszeit) auf einer ländlichen Straße, umgeben von Ackerland, Scheunen und Farmen. Die Polizei sperrte das Gebiet weiträumig ab - rund 30 Einsatzfahrzeuge blockierten die Straßen.

US-Justizministerin Pam Bondi teilte auf der Plattform X mit, dass die Bundespolizei FBI vor Ort im Bezirk York County sei und die örtlichen Behörden unterstütze. Gewalt gegen Strafverfolgungsbeamte sei niemals akzeptabel, schrieb sie.

Der Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, sprach von einem tragischen Tag für den Bundesstaat.

Angespannte Situation nach Kirk-Attentat

Waffengewalt und auch tödliche Angriffe sind in den USA traurige Normalität. Jedes Jahr sterben Tausende Menschen an Verletzungen, die durch Schusswaffen verursacht wurden - sei es durch Fremd- oder Eigenverschulden.

Nach dem tödlichen Schuss auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk am vergangenen Mittwoch ist die Stimmung im Land aber besonders angespannt.