Berlin nimmt diplomatische Beziehungen zu Pazifikstaat Niue auf

Deutschland hat formal bilaterale Beziehungen mit kleinen Pazifik-Inselstaat Niue aufgenommen. Es geht um Selbstbestimmung, den Klimawandel und Einflussbereiche.

Diplomatische Beziehungen zum Inselstaat Niue: Außenminister Wadephul hat bei seinem Besuch in Neuseeland eine entsprechende Erklärung unterzeichnet. Quelle: Imago

Die kleine Südseeinsel Niue liegt rund 4.500 Kilometer östlich von der australischen Küste. An diesem Dienstag hat Berlin nun auch formal diplomatische Beziehungen mit dem Inselstaat im Pazifik aufgenommen.

Außenminister Johann Wadephul (CDU) unterzeichnete bei seinem Besuch im neuseeländischen Auckland gemeinsam mit dem Regierungschef von Niue, Dalton Tagelagi, eine entsprechende Erklärung. Auch für den deutschen Minister hat solch eine Zeremonie Seltenheitswert.

Das ist ein besonderes Erlebnis, dass ich heute diese Zeremonie begehen darf. „ Johann Wadephul, Bundesaußenminister

In Niue beginnt und endet der Tag zuallerletzt

Niue liegt im Südpazifik - zwischen Fidschi und den Cookinseln, rund 2.400 Kilometer nordöstlich von Neuseeland, mit dem es eng zusammenarbeitet. Die Entfernung zur australischen Grenze beträgt 4.500 Kilometer. Der Inselstaat hat etwa 1.700 Einwohner. Seine Grundfläche misst rund 260 Quadratkilometer. Niue liegt östlich der Datumsgrenze. Der Tag beginnt und endet hier also zuallerletzt.

Die Insel ist die Spitze eines erloschenen Vulkans und erhebt sich 4.000 bis 5.000 Meter über dem Meeresgrund. Die zerklüftete Küste hat viele Höhlen und Schluchten, Strände gibt es nicht.

"Zeichen der Kooperationsbereitschaft"

Die Anerkennung Niues "zeigt die Wertschätzung, die Deutschland diesem Land gegenüber bringt, die Bedeutung, die wir dem Selbstbestimmungsrecht der Völker beimessen und die Bedeutung, die wir den pazifischen Inseln beimessen", sagte Wadephul. Denn die pazifischen Inseln seien "besonders bedroht vom Klimawandel, sie sind in ihrer Existenz bedroht".

Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu Niue sei ein Zeichen der Kooperationsbereitschaft in die Region hinein. Dort versucht China, immer mehr Einfluss zu bekommen. Wadephul ergänzt:

Wenn Chinas Einfluss hier steigt, dann sinkt auch gleichzeitig unser Einfluss. „ Johann Wadephul, Bundesaußenminister

Deutschland kandidiert für UN-Sicherheitsrat: Jede Stimme zählt

Das Bundeskabinett hatte das Pazifik-Eiland erst am 7. Januar als eigenen Staat anerkannt. Bis 1974 gehörte die Insel zu Neuseeland und ist heute immer noch enger Partner des Landes. Die Einwohner sind neuseeländische Staatsbürger. Eine eigene deutsche Botschaft auf der Insel ist nicht geplant - zuständig ist die deutsche Vertretung in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington.

Mit dem persönlichen Termin zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen dürfte Wadephul auch einen ganz pragmatischen Hintergedanken gehabt haben: Im Juni kandidiert Deutschland für die Jahre 2027 und 2028 für einen der nichtständigen Sitze im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen.

Auch wenn Niue noch gar nicht UN-Mitglied ist: Da zählt jede Stimme. Natürlich auch jene der kleinen Südseestaaten, die schon heute UN-Mitglied sind.

Funktion des Sicherheitsrates Der UN-Sicherheitsrat ist das wichtigste und mächtigste UN-Gremium: Zuständig für "die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit", soll der Sicherheitsrat zur Bewältigung von Krisen und Konflikten beitragen. Sitzverteilung Der Sicherheitsrat besteht aus 15 Mitgliedern, fünf ständigen und zehn nichtständigen Mitgliedern. Die fünf Veto-Mächte USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich sind ständige Mitglieder. Die übrigen zehn Sitze werden jeweils für zwei Jahre vergeben. Die UN-Generalversammlung entscheidet mit Zweidrittelmehrheit über die Vergabe. Deutschlands Rolle im Sicherheitsrat Deutschland saß zuletzt 2011/12 im UN-Sicherheitsrat und war insgesamt schon fünf Mal nicht-ständiges Mitglied. Die Bewerbung für den Sitz im Sicherheitsrat für 2019/20 hat Deutschland im Sommer 2016 abgegeben. Der damalige Außenminister, Frank-Walter Steinmeier, bezeichnete den Sicherheitsrat zum Zeitpunkt der Bewerbung als "zentralen, globalen Krisenmanager, den wir in diesen unruhigen Zeiten mehr denn je brauchen."

dpa