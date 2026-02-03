Berlin nimmt diplomatische Beziehungen zu Pazifikstaat Niue auf

Seltene Zeremonie für Wadephul:Berlin startet formale Beziehungen zu Pazifikstaat Niue
Deutschland hat formal bilaterale Beziehungen mit kleinen Pazifik-Inselstaat Niue aufgenommen. Es geht um Selbstbestimmung, den Klimawandel und Einflussbereiche.
Die kleine Südseeinsel Niue liegt rund 4.500 Kilometer östlich von der australischen Küste. An diesem Dienstag hat Berlin nun auch formal diplomatische Beziehungen mit dem Inselstaat im Pazifik aufgenommen.
Außenminister Johann Wadephul (CDU) unterzeichnete bei seinem Besuch im neuseeländischen Auckland gemeinsam mit dem Regierungschef von Niue, Dalton Tagelagi, eine entsprechende Erklärung. Auch für den deutschen Minister hat solch eine Zeremonie Seltenheitswert.
In Niue beginnt und endet der Tag zuallerletzt
Niue liegt im Südpazifik - zwischen Fidschi und den Cookinseln, rund 2.400 Kilometer nordöstlich von Neuseeland, mit dem es eng zusammenarbeitet. Die Entfernung zur australischen Grenze beträgt 4.500 Kilometer. Der Inselstaat hat etwa 1.700 Einwohner. Seine Grundfläche misst rund 260 Quadratkilometer. Niue liegt östlich der Datumsgrenze. Der Tag beginnt und endet hier also zuallerletzt.
Die Insel ist die Spitze eines erloschenen Vulkans und erhebt sich 4.000 bis 5.000 Meter über dem Meeresgrund. Die zerklüftete Küste hat viele Höhlen und Schluchten, Strände gibt es nicht.
"Zeichen der Kooperationsbereitschaft"
Die Anerkennung Niues "zeigt die Wertschätzung, die Deutschland diesem Land gegenüber bringt, die Bedeutung, die wir dem Selbstbestimmungsrecht der Völker beimessen und die Bedeutung, die wir den pazifischen Inseln beimessen", sagte Wadephul. Denn die pazifischen Inseln seien "besonders bedroht vom Klimawandel, sie sind in ihrer Existenz bedroht".
Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu Niue sei ein Zeichen der Kooperationsbereitschaft in die Region hinein. Dort versucht China, immer mehr Einfluss zu bekommen. Wadephul ergänzt:
Deutschland kandidiert für UN-Sicherheitsrat: Jede Stimme zählt
Das Bundeskabinett hatte das Pazifik-Eiland erst am 7. Januar als eigenen Staat anerkannt. Bis 1974 gehörte die Insel zu Neuseeland und ist heute immer noch enger Partner des Landes. Die Einwohner sind neuseeländische Staatsbürger. Eine eigene deutsche Botschaft auf der Insel ist nicht geplant - zuständig ist die deutsche Vertretung in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington.
Mit dem persönlichen Termin zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen dürfte Wadephul auch einen ganz pragmatischen Hintergedanken gehabt haben: Im Juni kandidiert Deutschland für die Jahre 2027 und 2028 für einen der nichtständigen Sitze im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen.
Auch wenn Niue noch gar nicht UN-Mitglied ist: Da zählt jede Stimme. Natürlich auch jene der kleinen Südseestaaten, die schon heute UN-Mitglied sind.
