Gegenstände auf Gleisen haben den Bahnverkehr in den Niederlanden massiv gestört. Tausende Reisende waren betroffen. ProRail vermutet gezielte Sabotage.

Durch gezielte Sabotageakte wurde der Zugverkehr in den Niederlanden weitgehend lahmgelegt. Mitarbeiter des Schienennetzbetreibers ProRail entdeckten am Dienstag an den Gleisen befestigte Rohre. 15.09.2026 | 0:46 min

Eine massive Störung hat am Dienstagmorgen den Bahnverkehr in den Niederlanden beeinträchtigt. Der Betreiber der Schieneninfrastruktur, ProRail, vermutet Sabotage als Ursache.

An mehreren Stellen seien bewusst auf den Gleisen platzierte Gegenstände gefunden worden, teilte das Unternehmen mit. Dies habe zu Ausfällen der Gleisstromkreise geführt. ProRail erklärte:

Es scheint sich um einen Fall von Sabotage zu handeln. „ Mitteilung von ProRail

Um welche Gegenstände es sich handelte, wurde nicht mitgeteilt. Auch Hinweise auf mögliche Täter und ein Motiv gab es zunächst nicht.

Das Material wurde vorsichtig von den Schienen entfernt. Quelle: Jilmer Postma/epa

Störungen an 24 Orten treffen Tausende Reisende

Die nationale Bahngesellschaft NS teilte mit, der Zugverkehr im Raum der Städte Zwolle, Deventer und Amersfoort sei während der morgendlichen Hauptverkehrszeit stark beeinträchtigt gewesen. Es sei noch nicht absehbar, wann der Zugverkehr wieder normal laufe.

Die Betriebsstörungen betrafen Tausende Reisende, vor allem in den zentralen und östlichen Teilen der Niederlande. Auch einige Verbindungen in den verkehrsreichsten westlichen Regionen des Landes waren von dem Problem betroffen.

ProRail-Sprecherin Joke van der Cruysen sagte der Nachrichtenagentur AP, es sei an 24 Standorten zu Störungen gekommen. Die Polizei sei bereits eingeschaltet worden und ermittele zu den Ursachen und Hintergründen der Taten. Das Material auf den Schienen werde vorsichtig entfernt, um mögliche Beweismittel nicht zu beeinträchtigen, erklärte die Sprecherin.

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Kein Bekennerschreiben bekannt

Polizeisprecherin Marloes Wesselink bestätigte, dass Ermittlungen im Gange seien. Einzelheiten wollte sie nicht nennen. Ihr sei kein Bekennerschreiben bekannt.

Die niederländische Regierung legt dem Parlament am Dienstag ihren Jahreshaushalt vor. Der sogenannte Prinsjesdag lockt jedes Jahr Tausende Menschen nach Den Haag, die die Fahrt der Königsfamilie in Pferdekutschen durch die Stadt sehen wollen. Dementsprechend viele Reisende sind deshalb aktuell unterwegs.

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Quelle: AP, AFP, Reuters