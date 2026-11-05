Liveblog zu Midterms in den USA: Demokraten haben große Pläne

US-Präsident Donald Trump hat sich nach der Niederlage seiner Republikaner bei den Kongresswahlen hinter Verteidigungsminister Pete Hegseth gestellt. Auf die Frage, ob er eine Abwechslung Hegseths erwäge, sagt Trump vor Journalisten: "Nein, ich denke, er macht einen sehr guten Job."

Hegseth gilt als maßgeblicher Befürwortes des Kriegs gegen Iran. Trump hatte zuvor in einem Interview eingeräumt, dass der Iran-Krieg eine Rolle bei den Verlusten seiner Republikaner bei den Wahlen gespielt hat.