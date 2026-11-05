Liveblog zu Midterms in den USA: Demokraten haben große Pläne

Was können die Demokraten im Parlament erreichen?
Viele erwarten, dass der US-Kongress mit dem Wahlsieg der Demokraten seine Kontrollfunktion wieder einnehmen kann. Damit sind auch Erwartungen und Schwierigkeiten verbunden.
Die Demokraten haben in den USA sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus die Mehrheit geholt - und US-Präsident Trump und seinen Republikanern einen Denkzettel verpasst.
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Viele erwarten, dass der US-Kongress mit dem Wahlsieg der Demokraten seine Kontrollfunktion wieder einnehmen kann. Damit sind auch Erwartungen und Schwierigkeiten verbunden.
US-Präsident Donald Trump hat sich nach der Niederlage seiner Republikaner bei den Kongresswahlen hinter Verteidigungsminister Pete Hegseth gestellt. Auf die Frage, ob er eine Abwechslung Hegseths erwäge, sagt Trump vor Journalisten: "Nein, ich denke, er macht einen sehr guten Job."
Hegseth gilt als maßgeblicher Befürwortes des Kriegs gegen Iran. Trump hatte zuvor in einem Interview eingeräumt, dass der Iran-Krieg eine Rolle bei den Verlusten seiner Republikaner bei den Wahlen gespielt hat.
Die Republikaner haben bei den Midterms in den USA die Mehrheit sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat verloren. Das wird Präsident Donald Trump das Regieren in den kommenden zwei Jahren seiner Amtszeit erschweren. In einer großen Wählerumfrage wurde deutlich, dass die Unzufriedenheit mit Trumps Politik - und vor allem den steigenden Spritpreisen als Folge des Iran-Kriegs - ein zentraler Grund für die Wahlklatsche war. Verfolgen Sie hier alle Entwicklungen nach den Midterms im Liveblog.
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