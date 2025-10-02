Menschen vor Synagoge in Manchester angegriffen - Verletzte

Bei einem Angriff an einer Synagoge in Manchester sind mehrere Menschen verletzt worden. Der Angreifer wurde offenbar erschossen.

Die Gefahr an der Synagoge in Manchester ist offenbar gebannt. Quelle: AP

Bei einem Angriff an einer Synagoge in Manchester sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei in der englischen Stadt mitteilte, fuhr Augenzeugenberichten zufolge ein Auto zunächst in eine Gruppe von Menschen, ein Mann wurde zudem durch ein Messer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen gab es insgesamt vier Verletzte.

Britische Polizei schnell im Einsatz

Zum Zustand der Opfer war zunächst nichts bekannt. Rettungskräfte waren im Einsatz. Beamte konnten den mutmaßlichen Angreifer durch Schüsse stoppen, hieß es in einer Mitteilung der Polizei weiter.

Der Bürgermeister der Metropolregion Manchester, Andy Burnham, sagte der BBC, es handle sich um einen ernsten Vorfall. Die unmittelbare Gefahr scheine aber gebannt zu sein, nachdem die Polizei sehr schnell reagiert habe. Ihm zufolge starb der Angreifer wohl. Das sei jedoch noch nicht bestätigt, sagte er im Radio der BBC.

Angriff am jüdischen Feiertag Jom Kippur

Der Vorfall ereignete sich am höchsten jüdischen Feiertag, Jom Kippur. Die BBC meldet, dass die Polizei um 9:31 Uhr britischer Zeit von einem Passanten zur Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue gerufen worden sei. Der Augenzeuge habe gesehen, wie ein Auto auf Passanten zufuhr und ein Mann niedergestochen wurde.

Mehr dazu in Kürze.