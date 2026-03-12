Nordkorea: Kim Jong Un mit Tochter im Schießstand

Nordkoreas Machthaber:Fotos zeigen Kim Jong Un mit Tochter am Schießstand
Immer wieder wird Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un bei Terminen von seiner Tochter begleitet. Fotos zeigen die beiden nun beim Schießen in einer Munitionsfabrik.
Vermutet wird, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un seine Tochter als politische Nachfolgerin aufbauen möchte. Nun zeigen Fotos der nordkoreanischen Staatsnachrichtenagentur KCNA, wie er mit dem Mädchen - dessen Alter auf 13 Jahre geschätzt wird - bei einer Inspektion seine Fähigkeiten am Schießstand erprobt.
Beide tragen schwarze Lederjacken und begutachten Pistolen, die sie dann am Schießstand ausprobieren. Die beiden hatten die Munitionsfabrik nach offiziellen Angaben am Mittwoch besucht.
Tochter begleitet Kim Jong Un immer wieder bei Terminen
Der KCNA-Bericht erwähnte Kims Tochter nicht, sondern lediglich Mitglieder der Zentralen Militärkommission des abgeschotteten und wegen seines Atomwaffenprogramms von UN-Sanktionen belegten Landes, die ihn begleitet hatten. Name und Alter von Kims Tochter sind offiziell nicht bekannt.
Sie begleitet ihren Vater seit ihrem ersten Auftritt 2022 immer wieder bei Inspektionen und Waffentests. Am Dienstag hatten beide aus der Ferne an einem Fernsehgerät den Test eines Marschflugkörpers begutachtet, den die nordkoreanische Marine vom Zerstörer "Choe Hyon" abgefeuert hatte, wie Fotos von KCNA zeigten. Das Mädchen blieb jedoch auch in diesem Bericht unerwähnt.
