Wie Japan US-Präsident Trump empfängt

Golfbälle in Gold für Trump?:Wie Japan den US-Präsidenten empfängt
Japan lässt US-Trucks auffahren und gibt sich auch sonst viel Mühe, den Staatsbesuch von Donald Trump in gute Bahnen zu lenken. Zudem erwartet ihn wohl ein besonderes Gastgeschenk.
Japans neue Regierungschefin Sanae Takaichi will mit US-Präsident Donald Trump freundschaftliche Beziehungen aufbauen - und betreibt dafür einen erstaunlichen Aufwand.
Wenn Trump heute zu einem dreitägigen Besuch in Tokio eintrifft und gleich zum Auftakt eine Audienz bei Kaiser Naruhito erhält, sind nicht nur rund 18.000 Polizisten zu seinem Schutz im Einsatz.
US-Trucks auf Tokios Straßen
Laut dem japanischen Fernsehsender NHK will das Verkehrsministerium in Tokio den Gast auch mit dem Anblick wuchtiger amerikanischer Pick-up-Trucks beglücken - offenbar als Geste mit Blick auf die schwierigen Handelsgespräche. Trump hatte beklagt, dass Japan kaum amerikanische Autos ins Land lasse.
Dass die breiten US-Karossen ziemlich ungeeignet für die oft engen Straßen in Tokio und anderen japanischen Städten sind, scheint dabei keine Rolle zu spielen. Die Trucks sollen dem Bericht nach auf dem Gelände des am Dienstag geplanten Gipfeltreffens mit Japans neuer nationalkonservativer Regierungschefin Sanae Takaichi ausgestellt werden.
Golfschläger von Abe und goldene Golfbälle für Trump?
Takaichi dürfte dabei auch ihr sehr enges Verhältnis zu ihrem ermordeten Vorgänger Shinzo Abe zugutekommen, zu dem Trump eine ganz besonders enge Freundschaft pflegte.
Der US-Präsident, der das asiatische Land während seiner ersten Amtszeit dreimal besucht hatte, spielte mit Abe gern Golf und sah sich gemeinsam mit ihm Sumo-Kämpfe an. Laut NHK erwägt Takaichi nun, Trump einen einst von Abe benutzten Golfschläger zu schenken - und dazu mit Blattgold verzierte Golfbälle.
Trump reist am Mittwoch nach Südkorea
Nach seinem Besuch in Japan wird der US-Präsident am Mittwoch in Südkorea erwartet, wo der Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) stattfindet. Dort soll es am Donnerstag zur ersten persönlichen Begegnung mit Chinas Präsident Xi Jinping seit Trumps Wiedereinzug ins Weiße Haus kommen.
