Wie Japan US-Präsident Trump empfängt

Japan lässt US-Trucks auffahren und gibt sich auch sonst viel Mühe, den Staatsbesuch von Donald Trump in gute Bahnen zu lenken. Zudem erwartet ihn wohl ein besonderes Gastgeschenk.

Zum Empfang von US-Präsident Trump sind in Tokio amerikanische Flaggen gehisst, rund 18.000 Polizisten sind im Einsatz. Quelle: Imago

Japans neue Regierungschefin Sanae Takaichi will mit US-Präsident Donald Trump freundschaftliche Beziehungen aufbauen - und betreibt dafür einen erstaunlichen Aufwand.

Wenn Trump heute zu einem dreitägigen Besuch in Tokio eintrifft und gleich zum Auftakt eine Audienz bei Kaiser Naruhito erhält, sind nicht nur rund 18.000 Polizisten zu seinem Schutz im Einsatz.

"Trump will entscheiden, was mit den Geldern passiert", so ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen über Trumps Asien-Reise und den Investitionsfonds Japans in den USA. 27.10.2025 | 4:00 min

US-Trucks auf Tokios Straßen

Laut dem japanischen Fernsehsender NHK will das Verkehrsministerium in Tokio den Gast auch mit dem Anblick wuchtiger amerikanischer Pick-up-Trucks beglücken - offenbar als Geste mit Blick auf die schwierigen Handelsgespräche. Trump hatte beklagt, dass Japan kaum amerikanische Autos ins Land lasse.

Dass die breiten US-Karossen ziemlich ungeeignet für die oft engen Straßen in Tokio und anderen japanischen Städten sind, scheint dabei keine Rolle zu spielen. Die Trucks sollen dem Bericht nach auf dem Gelände des am Dienstag geplanten Gipfeltreffens mit Japans neuer nationalkonservativer Regierungschefin Sanae Takaichi ausgestellt werden.

Das Kräfteverhältnis in der Welt verändert sich. Auch Japan ist betroffen. Der ursprüngliche Deal: die USA schützen Japan vor China und sichern seinen Einfluss. Wie lange noch? 17.08.2025 | 2:47 min

Golfschläger von Abe und goldene Golfbälle für Trump?

Takaichi dürfte dabei auch ihr sehr enges Verhältnis zu ihrem ermordeten Vorgänger Shinzo Abe zugutekommen, zu dem Trump eine ganz besonders enge Freundschaft pflegte.

Der US-Präsident, der das asiatische Land während seiner ersten Amtszeit dreimal besucht hatte, spielte mit Abe gern Golf und sah sich gemeinsam mit ihm Sumo-Kämpfe an. Laut NHK erwägt Takaichi nun, Trump einen einst von Abe benutzten Golfschläger zu schenken - und dazu mit Blattgold verzierte Golfbälle.

Japan hat seine erste Premierministerin: Sanae Takaichi. In dem Land, das zwischen extremer Moderne und verwurzelter Tradition schwankt, ein großer Schritt. 21.10.2025 | 2:31 min

Trump reist am Mittwoch nach Südkorea

Nach seinem Besuch in Japan wird der US-Präsident am Mittwoch in Südkorea erwartet, wo der Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) stattfindet. Dort soll es am Donnerstag zur ersten persönlichen Begegnung mit Chinas Präsident Xi Jinping seit Trumps Wiedereinzug ins Weiße Haus kommen.

"Aus Pekings Sicht muss man sich anständig verhalten - das ist ein neuer machtpolitischer Ansatz", so Experte Mikko Huotari im ZDF-Morgenmagazin. 27.10.2025 | 4:59 min