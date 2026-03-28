Huthi-Miliz feuert erstmals während Iran-Krieg Rakete nach Israel

Erstmals während Iran-Krieg:Huthi-Miliz feuert Rakete Richtung Israel
Die Rakete wurde abgefangen, doch die Sorge vor einer weiteren Eskalation wächst: Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz hat erstmals während des Iran-Kriegs auf Israel geschossen.
Zum ersten Mal während des Iran-Kriegs hat die Huthi-Miliz aus dem Jemen heraus eine Rakete auf Israel geschossen und sich damit in den Konflikt eingeschaltet. Das meldeten sowohl Israel als auch die Miliz selbst.
Der Raketenangriff sei eine Reaktion auf die fortgesetzte Zerstörung von Infrastruktur im Iran, im Libanon, im Irak und in den palästinensischen Gebieten, teilt die Islamisten-Miliz mit. Die Angriffe würden fortgesetzt, bis die "Aggression" an allen Fronten beendet sei.
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Rakete der Huthi auf Israel abgefangen
Laut israelischem Militär und Medienberichten wurde die Rakete abgefangen.
Der Vorfall schürt die Sorge vor einer Ausweitung des Konflikts in der Nahost-Region. Die Huthi-Miliz hatte bereits im Gaza-Krieg zur Unterstützung der radikal-islamischen Terror-Organisation Hamas mehrfach mit Raketen auf Israel geschossen.
Huthi greifen immer wieder Schiffe an
Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz operiert im Jemen. Sie hatte bereits in der Vergangenheit im Roten Meer und dem Golf von Aden immer wieder Handelsschiffe attackiert.
Das Rote Meer und der Golf von Aden gelten als eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt.
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