Huthi-Miliz feuert erstmals während Iran-Krieg Rakete nach Israel

Die Rakete wurde abgefangen, doch die Sorge vor einer weiteren Eskalation wächst: Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz hat erstmals während des Iran-Kriegs auf Israel geschossen.

Zum ersten Mal seit Beginn des Iran-Krieges hat Israel einen Raketenangriff aus dem Jemen gemeldet. Die Rakete sei durch die Luftabwehr abgefangen worden, teilt das Militär mit. 28.03.2026 | 0:17 min

Zum ersten Mal während des Iran-Kriegs hat die Huthi-Miliz aus dem Jemen heraus eine Rakete auf Israel geschossen und sich damit in den Konflikt eingeschaltet. Das meldeten sowohl Israel als auch die Miliz selbst.

Der Raketenangriff sei eine Reaktion auf die fortgesetzte Zerstörung von Infrastruktur im Iran, im Libanon, im Irak und in den palästinensischen Gebieten, teilt die Islamisten-Miliz mit. Die Angriffe würden fortgesetzt, bis die "Aggression" an allen Fronten beendet sei.

Angriff auf Iran: die Region im Überblick ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Rakete der Huthi auf Israel abgefangen

Laut israelischem Militär und Medienberichten wurde die Rakete abgefangen.

Der Vorfall schürt die Sorge vor einer Ausweitung des Konflikts in der Nahost-Region. Die Huthi-Miliz hatte bereits im Gaza-Krieg zur Unterstützung der radikal-islamischen Terror-Organisation Hamas mehrfach mit Raketen auf Israel geschossen.

Öl- und Gasanlagen brennen, während Israel und die USA ihre Angriffe fortsetzen und Iran zurückschlägt. Deutschland und die EU bleiben außen vor. Doch auch die Menschen hier spüren die Folgen. 24.03.2026 | 8:11 min

Huthi greifen immer wieder Schiffe an

Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz operiert im Jemen. Sie hatte bereits in der Vergangenheit im Roten Meer und dem Golf von Aden immer wieder Handelsschiffe attackiert.

Das Rote Meer und der Golf von Aden gelten als eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt.

Quelle: dpa, Reuters