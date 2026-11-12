Indien feiert mit Millionen Lampen:Diwali: Das Lichterfest zwischen Glauben und Politik
von Yatasha Bhuiyan, Singapur
Mit Millionen Lampen feiert Indien Diwali. In Ayodhya sorgt der Pilgerboom rund um den Ram-Tempel für Aufschwung. Der indische Premier Modi nutzt das Fest für politische Angriffe.
Millionen Tonlampen, beleuchtete Tempel und geschmückte Straßen: In Indien und weltweit wurde wieder Diwali gefeiert. Das Lichterfest ist das wichtigste religiöse Ereignis des Jahres. Besonders im Fokus steht dabei die nordindische Pilgerstadt Ayodhya.
Fünf Tage für das Licht und den Neuanfang
Der Name Diwali stammt aus dem Sanskrit und bedeutet "Reihe von Lichtern". Das Fest symbolisiert den Sieg des Lichts über die Dunkelheit und des Guten über das Böse.
Weil für einige innerhalb der religiösen Gemeinschaften zugleich das neue Jahr beginnt, putzen Familien vorab ihre Häuser und verzieren sie mit bunten Pulvermalereien. Über fünf Tage hinweg werden Öllampen entfacht und Feuerwerk gezündet, viele Familien beten zu Gottheiten wie Lakshmi, der Göttin des Wohlstands, und tauschen Geschenke sowie Süßigkeiten aus.
Neben Hindus feiern unter anderem auch die Religionsgruppen der Sikhs und Jains das Fest.
Im Norden Indiens steht die Geschichte des Gottes Rama im Mittelpunkt, als dessen Geburtsort Ayodhya gilt. Der Überlieferung nach kehrte König Rama nach 14 Jahren Verbannung und dem Sieg über den Dämonenkönig Ravana nach Ayodhya zurück, woraufhin die Bewohner die Stadt mit Lampen erleuchteten.
Neuer Glanz für Pilgerstadt
Ayodhya galt über Jahrzehnte als städtebaulich vernachlässigt. Die hindu-nationalistische Regierungspartei Bharatiya Janata Party - kurz BJP - hat die Stadt inzwischen mit Milliardeninvestitionen umgebaut. Herzstück ist der monumentale Ram-Tempel, den der indische Premierminister Narendra Modi im Januar 2024 genau dort eröffnet hat, wo 1992 ein hinduistischer Mob eine Moschee aus dem 16. Jahrhundert zerstört hatte.
Seitdem strömen ununterbrochen Pilger in die Stadt - nicht mehr nur zu großen Festen. Zu den diesjährigen Feierlichkeiten zündeten Gläubige am Flussufer über drei Millionen Tonlampen an.
Von dem anhaltenden Pilgerboom profitieren einfache Händler vor Ort - auch Verkäuferin Pallavi Jaiswal, die Götterbilder verkauft. Was das Böse ist, das zu Diwali besiegt werden soll, ist für sie ganz klar:
Lichterfest als Machtinstrument
Für die politische Führung des Landes dient die Erzählung von Gut gegen Böse auch als Machtinstrument.
In Uttar Pradesh, dem Bundesstaat im Norden Indiens, in dem Ayodhya liegt, erklärt die dortige Ministerpräsident Yogi Adityanath, die Stadt habe nach "500 Jahren Sklaverei unter ausländischen Aggressoren" unter Premierminister Modi ihren Glanz zurückerlangt - eine Anspielung auf die Jahrhunderte der islamischen Mogul-Herrschaft, die bei Indiens rund 200 Millionen Muslimen für Verunsicherung sorgt.
Wie tief die Politik mittlerweile in die Religion vorgedrungen ist, wird in der Antwort von Nand Kishore Pathak, Priester des ältesten und wichtigsten Tempels in Ayodhya, deutlich. Auf die Frage, was gut und was böse sei, lobt er den Kurs der regierenden BJP-Spitze und erklärt:
Politische Töne beim Lichterfest
Auch Premierminister Modi schlug politische Töne bei seinem Diwali-Besuch bei Soldaten im Bundesstaat Chhattisgarh an. Bei einer Ansprache warnte er vor "ideologischen Naxaliten" - damit waren ursprünglich kommunistische bewaffnete Rebellen in den ländlichen Regionen gemeint.
Heute wird der Begriff von der Regierung oft als Kampfbegriff gegen regierungskritische Intellektuelle und Aktivisten genutzt, um ihnen vorzuwerfen, sie würden Menschen gegen das Land aufhetzen.
In den vergangenen Wochen war es zu zahlreichen regierungskritischen Protesten gekommen, bei denen das Oppositionsbündnis "INDIA" und Studentenverbände der Regierungspartei und der Wahlkommission Wahlmanipulation zugunsten der BJP vorwarfen.
So zeigt sich zum wichtigsten Fest in Indien ein doppeltes Bild: für Millionen Gläubige ein friedliches Fest der Hoffnung. Für die Regierung aber eine Bühne, um ihre Macht zu festigen, indem sie politische Gegner verunglimpft.
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