Pakistan: Schuldach eingestürzt - Viele Tote und Verletzte

In Pakistan ist das Dach einer Schule eingestürzt. Mindestens 28 Kinder und eine Lehrerin kamen bei dem Unglück ums Leben. Helfer befürchten weitere Opfer unter den Trümmern.

In Peschawar im Nordwesten Pakistans ist ein Schuldach eingestürzt. Viele Menschen kamen ums Leben. 15.10.2026 | 0:21 min

Beim Einsturz eines Schuldachs in Pakistan sind laut örtlichen Behörden mindestens 28 Schüler und eine Lehrerin ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei und Rettungskräften in Peschawar, im Nordwesten des Landes. Es wird befürchtet, dass weitere Opfer unter den Trümmern liegen. Die Rettungsarbeiten dauern an.

Kinder im Alter von bis zu zwölf Jahren waren in den Klassenzimmern, als das Dach der Schule am frühen Morgen einstürzte, sagte Bilal Faizi, Sprecher der pakistanischen Rettungsdienste.

Kliniksprecher: Viele Verletzte in kritischem Zustand

Mehr als 40 Menschen seien teils schwer verletzt und zur Behandlung in das städtische Krankenhaus gebracht worden, sagte Kliniksprecher Mohamed Asim. Mehrere Kinder seien von Stahlstangen getroffen worden und befänden sich in einem kritischen Zustand. Er befürchte daher, dass die Zahl der Todesopfer weiter steigen könne.

Dutzende Rettungskräfte, unterstützt von schwerem Gerät und Freiwilligen, räumten örtlichen Medienberichten zufolge die Trümmer weg, um eingeschlossene Kinder zu bergen. Fernsehaufnahmen zeigen Eltern, die panisch durch die Straßen rennen, und Krankenwagen, die Kinder in die Krankenhäuser bringen. Das eingestürzte Gebäude hatte laut Polizei drei Etagen. Der Eigentümer der Schule sei festgenommen worden. Die Ermittlungen dauerten an.

Die Ursache für das Unglück war zunächst unklar. Ersten Medienberichten zufolge waren zum Zeitpunkt des Einsturzes mehr als 100 Kinder in der Schule.

Gebäudeeinstürze kein neues Problem

In Pakistan kommt es immer wieder zu Gebäudeeinstürzen. Als Ursachen gelten häufig Mängel bei den Sicherheitsstandards und der Einsatz minderwertiger Baumaterialien. Erst im Juni starben mehr als ein Dutzend Kinder in Lahore, als das Dach eines privaten Nachhilfeinstituts einstürzte. Teile des Gebäudes befanden sich Berichten zufolge damals noch im Bau.

Quelle: dpa, AFP