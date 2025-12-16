Sacharow-Preis für Georgierin:Wie Georgien die Pressefreiheit untergräbt
von Felix Klauser
Eine Ohrfeige brachte Msia Amaghlobeli eine zweijährige Haftstrafe ein. Der eigentliche Grund dürfte aber ihre Arbeit als Journalistin sein. Heute erhält sie den Sacharow-Preis.
Der Schreibtisch von Msia Amaghlobeli könnte ein ganz normaler sein: zwei Monitore, ein bisschen Unordnung, eine eingerahmte Auszeichnung. Wäre da nicht das Schild mit der Aufschrift "#FreeMsia" an der Wand. Denn Msia Amaghlobeli ist nicht frei - die georgische Journalistin sitzt seit fast einem Jahr hinter Gittern.
Die Szenen, die zu ihrer Verurteilung führten, sind in Georgien zu einem Politikum geworden: Das Anbringen eines Posters, das zu Protesten aufruft, anschließend ein Wortgefecht mit einem Polizisten - und eine Ohrfeige.
Zwei Jahre Haft für eine Ohrfeige
Zu zwei Jahren Haft wurde Msia Amaghlobeli deshalb verurteilt - wegen Gewalt und Bedrohung eines Beamten. Beobachter halten den Prozess für politisch motiviert.
"Natürlich wäre Msia, wenn sie nicht Journalistin und Leiterin eines Medienunternehmens gewesen wäre, nicht in dieser Form strafrechtlich verfolgt worden", meint ihr Anwalt Giorgi Khimshiaschwili im ZDFheute-Interview. "Und genau das ist der springende Punkt."
Fall Msia Amaghlobeli bekommt internationale Aufmerksamkeit
Der Fall von Msia Amaghlobeli hat international für Aufmerksamkeit gesorgt. Mehr als 20 Länder, darunter Deutschland und Frankreich, forderten die georgische Regierung zur Freilassung von Amaghlobelis auf.
Die 50-Jährige ist eine der bekanntesten Journalistinnen in ihrem Land. Vor mehr als 20 Jahren gründete sie das Medienunternehmen "Batumelebi", das für sich in Anspruch nimmt, unabhängig zu berichten. In Georgien ist das keineswegs selbstverständlich.
Mit ihrem Team recherchiert Msia Amaghlobeli zu Korruption und Amtsmissbrauch - zeitweise arbeiteten mehr als 50 Mitarbeitende in der Redaktion.
Pressefreiheit in Georgien massiv bedroht
Die Arbeitsbedingungen für unabhängige und kritische Journalistinnen und Journalisten in Georgien haben sich in den vergangenen Monaten massiv verschlechtert. Seit der umstrittenen Parlamentswahl im Herbst 2024, bei der die Regierungspartei "Georgischer Traum" die Parlamentsmehrheit trotz Manipulationsvorwürfen für sich reklamierte, geht die georgische Staatsmacht immer rabiater gegen Kritiker vor.
Eine Vielzahl von Oppositionspolitikern sitzt im Gefängnis, auch Verhaftungen von Journalisten sind in Georgien keine Seltenheit mehr.
"Wir sehen, wie wichtig Medien sind und wie wichtig es dem "Georgischen Traum" ist, den Informationsraum im Prinzip komplett zu dominieren", meint Stefan Meister, der die Lage in Georgien seit Jahren für die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) beobachtet.
Regierungskritiker bemängeln Russlandnähe der Regierung
Das Vorgehen der georgischen Regierung erinnert Beobachter an einen Kurs, den Georgiens Nachbar Russland seit Jahren eingeschlagen hat: ein massives Vorgehen gegen kritische Stimmen, Einschüchterungen, Verhaftungen.
Irma Dimitradze, die seit der Gründung für "Batumelebi" arbeitet, spricht von einer ständigen Bedrohung für kritische Journalisten in Georgien. "Natürlich gibt es eine gewisse Angst", meint sie.
Sacharow-Preis für Msia Amaghlobeli
Msia Amaghlobeli gilt vielen Georgiern als Paradebeispiel für diese Einstellung. In Straßburg wird ihr heute, neben ihrem ebenfalls inhaftierten belarussischen Kollegen Andrzej Poczobut, der Sacharow-Preis verliehen. Es ist die höchste europäische Auszeichnung für Menschenrechte.
Persönlich in Empfang nehmen kann Amaghlobeli ihren Preis nicht - wohl weniger wegen einer Ohrfeige, sondern weil sie Journalistin in Georgien ist.
Felix Klauser berichtet für das ZDF-Studio Moskau über Russland, den Kaukasus und Zentralasien.
