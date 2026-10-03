Expertin: G7-Reserven werden Spritpreise nur kurzfristig senken

Folgen des Iran-Kriegs:Expertin: G7-Reserven senken Spritpreise nur kurzfristig
Die G7 wollen angesichts steigender Kraftstoffpreise Öl- und Dieselreserven freigeben. Eine IW-Ökonomin warnt jedoch, die Maßnahme werde die Preise nur kurzfristig dämpfen.
Die von den G7-Staaten beschlossene Freigabe von Öl- und Dieselreserven kann Autofahrer nach Ansicht der IW-Ökonomin Samina Sultan allenfalls kurzfristig entlasten. Die Freigabe sei ähnlich wie der Tankrabatt ein Pflaster, das kurzfristig Linderung verschaffen könne, sagte die Expertin vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) der Deutschen Presse-Agentur.
Entscheidend für Autofahrer sei zudem, wie groß der Dieselanteil der freigegebenen Reserven sei, sagte Sultan. Das gehe aus der Mitteilung der G7 nicht hervor. Denn die Lage in der Straße von Hormus schränkt nicht nur den Ölexport ein. Auch wichtige Raffinerien sind vom Weltmarkt abgeschnitten.
G7 kündigten umfangreiche Öl-Freigabe an
Angesichts gestiegener Kraftstoffpreise und auf Druck aus den USA haben die G7-Staaten am Freitag die Freigabe von bis zu 100 Millionen Barrel Diesel und Rohöl aus ihren Reserven vereinbart.
Die Freigabe solle "sofort beginnen" und sich über vier Monate erstrecken, "einschließlich einer vorgezogenen umfangreichen Dieselfreigabe innerhalb der ersten 20 Tage", hieß es in der G7-Erklärung. Die Ölpreise gaben daraufhin deutlich nach.
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Expertin sieht Straße von Hormus als Schlüssel
Für eine dauerhafte Normalisierung der Energiepreise braucht es laut der IW-Ökonomin Sultan jedoch eine Öffnung der Straße von Hormus. In den vergangenen Tagen waren dort erneut Tanker unter Beschuss geraten, wie die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) mitteilte.
Trump schließt Diesel-Exportstopp nun aus
Die US-Regierung hatte Europa zuvor aufgefordert, mehr Liefermengen an Diesel an den Markt zu geben. Auch ein US-Exportstopp für Diesel war in Erwägung gezogen worden. In der Erklärung der G7-Staaten, zu denen auch die USA gehören, steht nun ausdrücklich, dass Mitgliedstaaten keine derartigen Beschränkungen vornehmen.
US-Präsident Donald Trump erklärte nach der G7-Ankündigung, ein Exportstopp sei "nie wirklich auf dem Tisch" gewesen. Er betonte zudem, die USA hätten sehr gute Beziehungen zu Europa.
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