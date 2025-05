Am Dienstag stimmten die Abgeordneten der französischen Nationalversammlung zwei Gesetzesentwürfen zum Lebensende zu. Der erste sieht einen Ausbau der palliativen Einrichtungen in ganz Frankreich vor - also Einrichtungen, die sich darauf konzentrieren, schmerzmindernd zu behandeln und todkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensabschnitt zu begleiten - der zweite befasst sich mit der Sterbehilfe.