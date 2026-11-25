Die ZDF-Recherchen zu bewaffneten Jugendbanden, die auch in Deutschland aktiv sind, haben Folgen: In Istanbul wurden neun mutmaßliche Bandenmitglieder festgenommen.

Schüsse, Bandenkrieg und Auftragsmorde: Wer zieht im Hintergrund die Fäden? Hinter den Anschlägen stehen mächtige Hintermänner, die ihre Geschäfte mit brutaler Gewalt absichern. 24.11.2026 | 22:24 min

Festnahmen nach ZDF-Doku: Die Recherchen von ZDF frontal über bewaffnete türkisch-kurdische Jugendbanden, die auch in Deutschland aktiv sind, haben ein juristisches Nachspiel. In Istanbul sind neun Verdächtige festgenommen worden.

Sie seien möglicherweise Bandenmitglieder, die in der Doku Interviews gegeben haben. Durch in den sozialen Medien veröffentlichte Aufnahmen sollen Identitäten und Adressen ermittelt worden sein, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Ermittler in Istanbul greifen zu

Die Polizeibehörden veröffentlichten Bilder von Festgenommenen, im Hintergrund war auf einem Bildschirm ein Standbild der ZDF-Doku zu sehen. Bei der Festnahme seien eine nicht zugelassene Pistole, 28 Patronen sowie drei Laptops sichergestellt worden.

X-Post Polizei Istanbul Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Gegen die Verdächtigen seien Ermittlungen wegen des Vorwurfs der Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung eingeleitet worden. Die Personen hätten sich zuvor bei einem Treffen mit ausländischen Journalisten mit Waffen in einem Fahrzeug fotografieren lassen.

Banden wie die "Daltons" werben junge Auftragsgangster an und versorgen sie mit Schusswaffen. So wächst eine neue Generation, die mit Gewalt und Schutzgelderpressung ihre Geschäfte absichert. 24.11.2026 | 20:12 min

"Daltons"-Bande rekrutiert sich aus sozialen Medien

In der Dokumentation "Mord ohne Grenzen - Bandenkrieg in Berlin" der Journalisten Thomas Heise und Lou Matzen stehen Gruppierungen wie die "Daltons" im Mittelpunkt, die sich nach der Gangster-Bande in den "Lucky Luke"-Comics benennen. Sie setzen sich vor allem aus jungen Männern zusammen, die unter anderem über Videos in den sozialen Medien rekrutiert werden.

In der Doku trafen sich die Journalisten in Istanbul mit jungen mutmaßlichen Gangmitgliedern, die in dem Video beteuern, zahlreiche echte Waffen bei sich zu tragen und damit auch Angriffe verübt zu haben.

Die Behörden gehen gegen die Gangs wegen mutmaßlichen Drogenhandels, Schutzgelderpressung und Auftragsmorde vor.

In Berlins Unterwelt eskalieren die Machtkämpfe. Rivalisierende Banden, internationale Verbindungen und brutale Anschläge werfen eine zentrale Frage auf: Wer kontrolliert die Hauptstadt? 24.11.2026 | 20:35 min

Die Waffengewalt spiegelt sich mittlerweile auch in deutschen Städten wider. In der Dokumentation kommen deutsche Ermittler zu Wort, die vor der zunehmenden Brutalität und dem Einsatz von Schusswaffen warnen.

In Berlin wurde die Sondereinheit "Ferrum" des Landeskriminalamtes eingerichtet, die gegen gewalttätige Gruppen und Schusswaffenkriminalität vorgehen soll.

Quelle: dpa