Epstein-Akten: US-Repräsentantenhaus stimmt für Freigabe

Mit nur einer Gegenstimme: Das US-Repräsentantenhaus hat für die Veröffentlichung der Epstein-Akten gestimmt. Jetzt sind der Senat und Trump am Zug.

Kapitol in Washington (Symbolbild) Quelle: picture alliance / Sipa USA

Das US-Repräsentantenhaus hat mit überwältigender Mehrheit für die Veröffentlichung der Ermittlungsakten im Fall Jeffrey Epstein gestimmt. Auch aus den Reihen der Republikaner gab es nur eine Gegenstimme.

Nun müssten noch die andere Parlamentskammer im Kongress - der Senat - und danach Präsident Donald Trump zustimmen.

Demokraten und Republikaner stimmen für Freigabe

Der Gesetzentwurf zur Freigabe aller Akten wurde von den oppositionellen Demokraten unterstützt, aber auch von Republikanern aus dem Regierungslager. Als in den vergangenen Tagen die Zahl der Unterstützer in den Reihen seiner Republikaner immer weiter anwuchs, sah sich Trump offensichtlich gezwungen, seinen Widerstand gegen die Veröffentlichung aufzugeben.

"Die Republikaner im Repräsentantenhaus sollten dafür stimmen, die Epstein-Akten freizugeben, denn wir haben nichts zu verbergen", schrieb Trump überraschend am Sonntag auf seiner Onlineplattform Truth Social. Der zuständige Ausschuss des Repräsentantenhauses könne zu Epstein "alles bekommen, worauf er einen gesetzlichen Anspruch hat, das ist mir egal".

US-Präsident Donald Trump hat sich für eine Freigabe der Ermittlungsakten zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ausgesprochen. „Trump ist es nicht gelungen, die Partei auf Linie zu bringen“, so ZDF-Korrespondent David Sauer. 18.11.2025 | 2:28 min

Welcher Republikaner stimmte dagegen?

Der republikanische Abgeordnete Clay Higgins stimmte als einziger gegen die Veröffentlichung. In seiner jetzigen Form würde das Gesetz "Tausende unschuldiger Menschen bloßstellen und schädigen", begründete er sein Vorgehen in einem Post auf X. Es müsste gewährleistet sein, dass die Privatsphäre der Opfer und nicht strafrechtlich belasteter Personen in den Dokumenten angemessen geschützt werde.

Trump beim Thema Epstein unter Druck geraten

Schon seit Monaten gibt es Forderungen, alle Akten zum Epstein-Skandal zu veröffentlichen. Diese kamen auch aus Teilen von Trumps Republikanischer Partei und seiner Maga-Bewegung (Make America Great Again, Macht Amerika wieder großartig). Der Präsident hatte im Wahlkampf eine Veröffentlichung aller Ermittlungsakten in Aussicht gestellt. Er ließ nach seiner Vereidigung im Januar dann aber nur einige - wenig aussagekräftige - Dokumente freigeben.

Ermittlern zufolge hatte Epstein über Jahre minderjährige Mädchen und junge Frauen missbraucht und Prominenten zugeführt. Zuletzt veröffentlichte E-Mails des verurteilten Sexualstraftäters legen nahe, dass Trump davon wusste. Epstein war 2019 tot in einer Gefängniszelle aufgefunden worden, während er auf einen weiteren Prozess wartete.

Trump entscheidet sich nun für die Freigabe der Akten des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein. Vor allem Demokraten drängen seit Langem auf Veröffentlichung - Trump lehnte bisher ab. 17.11.2025 | 1:33 min

Trump bestreitet enge Verbindung zu Epstein

Zuletzt von den Demokraten veröffentlichten E-Mails legten engere Beziehungen zwischen Epstein und Trump nahe - der US-Präsident bestreitet dies. In einer der Mails schrieb Epstein, Trump habe "von den Mädchen gewusst". Er habe außerdem "Stunden" mit einem Missbrauchsopfer verbracht.

Daraufhin veranlasste Trump Ermittlungen gegen den früheren Präsidenten Bill Clinton und versuchte, die Aufmerksamkeit neben Clinton unter anderem auch auf Larry Summers zu lenken, der unter Clinton Finanzminister war. Summers kündigte nach der Veröffentlichung seiner E-Mail-Kommunikation mit Epstein seinen Rückzug aus dem öffentlichen Leben an. "Ich übernehme die volle Verantwortung für meine fehlgeleitete Entscheidung, weiterhin mit Herrn Epstein zu kommunizieren", erklärte Summers am Montag (Ortszeit) gegenüber US-Medien.