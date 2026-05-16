US-Präsident Trump: IS-Vizechef "auf dem Schlachtfeld eliminiert"

US-Präsident verkündet Tötung:Trump: IS-Vizechef bei US-Mission ausgeschaltet
Donald Trump hat die Tötung eines ranghohen IS-Kommandeurs bekanntgegeben. Abu-Bilal al-Mainuki werde "die Menschen in Afrika nicht länger terrorisieren", so der US-Präsident.
Das US-Militär hat nach Angaben von Präsident Donald Trump gemeinsam mit den Streitkräften Nigerias den Vizechef der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) getötet. Bei einer "sorgfältig geplanten und äußerst komplexen Mission" der US-Streitkräfte sei "die weltweite Nummer zwei des IS", Abu-Bilal al-Mainuki, "auf dem Schlachtfeld eliminiert" worden, erklärte Trump in der Nacht zu Samstag in seinem Onlinedienst Truth Social.
Die weltweite Handlungsfähigkeit des IS sei damit deutlich geschwächt worden, schrieb Trump. In seinem Post machte er keine weiteren Angaben zu dem Militäreinsatz - weder zum Zeitpunkt und Ort noch zu möglichen weiteren Opfern.
Es blieb auch unklar, ob es sich bei dem Vorgehen der US-Streitkräfte eher um einen unterstützenden Einsatz aus der Luft handelte oder ob auch US-Soldaten am Boden im Einsatz waren.
Mitteilung von Donald Trump
Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Trump: Al-Mainuki aktivster Terrorist der Welt
Der getötete Kommandeur sei der "aktivste Terrorist der Welt", erklärte Trump weiter. Al-Mainuki habe geglaubt, sich "in Afrika verstecken zu können".
Die USA hatten 2023 Sanktionen gegen den IS-Anführer verhängt. Er soll demnach 1982 als nigerianischer Staatsbürger geboren worden sein. Trump dankte der nigerianischen Regierung für die Zusammenarbeit. Daher drängt sich die Vermutung auf, dass der Militäreinsatz in Nigeria stattgefunden hatte.
IS und Boko Haram erschüttern Nigeria
Der IS ist im Westen Afrikas stark vertreten. Im Norden und Nordosten Nigerias sind mehrere Terrorgruppen aktiv, darunter die Islamisten von Boko Haram und auch IS-Ableger. Der Norden des Landes grenzt zudem an den Sahelstaat Niger, wo ebenfalls mehrere Terrorgruppen aktiv sind.
Oberster Chef des IS ist nach US-Angaben seit 2023 Abu Hafis al-Haschimi al-Kuraischi. Er ist der inzwischen fünfte Mann an der Spitze der Terrormiliz, seit diese im Sommer 2014 in Syrien und im Irak ein "Kalifat" ausrief.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zu islamistischem Terror in Nigeria
Komplexe Sicherheitskrise im Land:Etliche Tote bei Angriff auf Dörfer in Nigeriamit Video0:25
Unterstützung von nigerianischer Regierung:USA greifen mutmaßliche IS-Kämpfer in Nigeria anmit Video1:51
Vorwurf der "Tötung von Christen":Trump droht Nigeria mit Militärschlägen
An der Grenze zu Kamerun:Mindestens 60 Tote bei Dschihadisten-Angriff in Nigeriamit Video2:36