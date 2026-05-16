US-Präsident Trump: IS-Vizechef "auf dem Schlachtfeld eliminiert"

Donald Trump hat die Tötung eines ranghohen IS-Kommandeurs bekanntgegeben. Abu-Bilal al-Mainuki werde "die Menschen in Afrika nicht länger terrorisieren", so der US-Präsident.

Nach Angaben von Präsident Trump hat das US-Militär den ranghohen IS-Kommandeur Al-Mainuki getötet. 16.05.2026 | 0:23 min

Das US-Militär hat nach Angaben von Präsident Donald Trump gemeinsam mit den Streitkräften Nigerias den Vizechef der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) getötet. Bei einer "sorgfältig geplanten und äußerst komplexen Mission" der US-Streitkräfte sei "die weltweite Nummer zwei des IS", Abu-Bilal al-Mainuki, "auf dem Schlachtfeld eliminiert" worden, erklärte Trump in der Nacht zu Samstag in seinem Onlinedienst Truth Social.

Er wird die Menschen in Afrika nicht länger terrorisieren oder dabei helfen, Einsätze gegen Amerikaner zu planen. „ Donald Trump, US-Präsident

Die weltweite Handlungsfähigkeit des IS sei damit deutlich geschwächt worden, schrieb Trump. In seinem Post machte er keine weiteren Angaben zu dem Militäreinsatz - weder zum Zeitpunkt und Ort noch zu möglichen weiteren Opfern.

Es blieb auch unklar, ob es sich bei dem Vorgehen der US-Streitkräfte eher um einen unterstützenden Einsatz aus der Luft handelte oder ob auch US-Soldaten am Boden im Einsatz waren.

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Trump: Al-Mainuki aktivster Terrorist der Welt

Der getötete Kommandeur sei der "aktivste Terrorist der Welt", erklärte Trump weiter. Al-Mainuki habe geglaubt, sich "in Afrika verstecken zu können".

Aber er wusste nicht, dass wir über Quellen verfügen, die uns über alles, was er tat, auf dem Laufenden hielten. „ Donald Trump, US-Präsident

Die USA hatten 2023 Sanktionen gegen den IS-Anführer verhängt. Er soll demnach 1982 als nigerianischer Staatsbürger geboren worden sein. Trump dankte der nigerianischen Regierung für die Zusammenarbeit. Daher drängt sich die Vermutung auf, dass der Militäreinsatz in Nigeria stattgefunden hatte.

Islamistische Terroristen haben zwei Dörfer im Westen Nigerias attackiert und dabei mindestens 160 Menschen getötet. Die Täter sollen Verbindungen zur Terrorgruppe Islamischer Staat haben. 04.02.2026 | 0:25 min

IS und Boko Haram erschüttern Nigeria

Der IS ist im Westen Afrikas stark vertreten. Im Norden und Nordosten Nigerias sind mehrere Terrorgruppen aktiv, darunter die Islamisten von Boko Haram und auch IS-Ableger. Der Norden des Landes grenzt zudem an den Sahelstaat Niger, wo ebenfalls mehrere Terrorgruppen aktiv sind.

Oberster Chef des IS ist nach US-Angaben seit 2023 Abu Hafis al-Haschimi al-Kuraischi. Er ist der inzwischen fünfte Mann an der Spitze der Terrormiliz, seit diese im Sommer 2014 in Syrien und im Irak ein "Kalifat" ausrief.

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Quelle: AFP, dpa