Dmytro Kuleba:Ex-Außenminister der Ukraine: Putin will uns zerstören
Luftalarm, kein Strom und harte Winter - das sei die Realität in Kiew. Der ehemalige ukrainische Außenminister sendet eine klare Botschaft: Putin will zerstören, man halte stand.
Einen Stromgenerator an seinem Haus braucht es, damit er im heute journal überhaupt sprechen kann, erzählt der ehemalige Außenminister der Ukraine, Dmytro Kuleba. Luftalarm, kein Strom und harte Winter seien in der Hauptstadt zur täglichen Realität geworden, dass er und seine Familie in Kiew bleiben, sei sein Akt der Zuversicht, erzählt er.
Wie lange hält die Ukraine Putins Angriffen stand?
Charles Darwin habe gelehrt, dass nicht der Stärkste überlebe, sondern derjenige, der sich am besten an die Umstände anpassen könne. Bei ihm persönlich seien das beispielsweise Entscheidungen, ob man das eigene Kind in die Schule schicke oder ob es online zur Schule gehe. Aufgeben sei keine Option, stellt er klar. "Wenn man sich entscheidet zu bleiben, dann muss man sich anpassen", sagt Kuleba.
"Wir verstehen nämlich: Wenn wir aufgeben, werden die Dinge für uns nicht besser", sagt Kuleba, "wenn er gewinnt, dann wird es für uns viel schlimmer".
Der Ukraine gelingen Gegenschläge, dass Putin an den Verhandlungstisch kommt, scheint aber weit entfernt, warum?
Er glaube, Russlands Präsident Wladimir Putin sei zum Schluss gelangt, dass jetzt zu pausieren oder den Krieg zu unterbrechen, mehr Risiken für ihn auslösen würde als weiterzumachen.
Es gehe nicht um Druck auf Putin, der ihn irgendwie zum Kurswechsel bringen werde, sondern um das Verständnis, dass niemand ihm nachgeben werde, solange er versuche, weiterzumachen. Es sei ein strategischer Krieg, ein Krieg des Willens.
Für die Stimmen in Europa, die überlegen würden, die Ukraine zu "opfern" und sämtliche Unterstützung einzustellen, findet der ehemalige Außenminister ebenfalls deutliche Worte:
Einige in Europa und auch in Deutschland würden auf den Moment warten, an die Macht zu kommen und die Ukrainehilfen einzustellen. Ihnen sei gesagt, dass die Kosten eines Sieges Putins viel höher sein würden als die Unterstützung der Ukraine, so Kuleba.
Es gehe hier nicht nur um potenzielle Flüchtlingsströme nach Europa, die ein Riesenproblem für die Ukraine, aber auch für den aktuellen Migrationsdiskurs in Europa wären, die Konsequenzen würden aber darüber deutlich hinausgehen, so Kuleba.
Das gemeinsame Problem von Ukraine und Europa
Neben Putin gebe es aber noch ein weiteres "gemeinsames Problem": US-Präsident Donald Trump. Dieser zeige sich beiden gegenüber offen "feindselig". Der Prozess, ohne die USA leben zu können, sei ein schwieriger Prozess. Auch Deutschland müsse dies jetzt lernen. Gleichzeitig seien die USA natürlich ein großes Land mit sehr viel Macht und man könne nicht einfach die Brücken abbrechen mit ihnen.
Gleichzeitig sende der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ein klares Signal: "Ich bin bereit, konstruktiv zu sein, aber ich gebe nicht auf, weil sie mich unter Druck setzen."
Das Interview führte Marietta Slomka im ZDFheute journal, zusammengefasst hat es ZDFheute-Redakteur Paul Manger.
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