  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Bulgarien: Präsidentin Jotowa liegt nach Prognosen vorn

Russlandfreundliche Amtsinhaberin:Bulgarien: Präsidentin Jotowa liegt nach Prognosen vorn

|

Die Wahl galt als Entscheidung über den außenpolitischen Kurs Bulgariens - auch mit Blick auf Kiew und Moskau. Die russlandfreundliche Präsidentin Jotowa hat laut Prognosen gewonnen.

Bulgariens amtierende Präsidentin Ilijana Jotowa gibt ihre Stimme ab.
Quelle: dpa

Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Bulgarien deutet sich nach ersten Prognosen eine Mehrheit für Amtsinhaberin Ilijana Jotowa an. Wie aus Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe des bulgarischen Meinungsforschungsinstituts Mjara hervorgeht, könnte Jotowa, die Kandidatin der regierenden Mitte-Links-Partei Progressives Bulgarien (PB), auf 51 Prozent der Stimmen kommen.

Bei klarem Rückstand folgt den Angaben zufolge der prowestliche Herausforderer Andrej Gjurow mit knapp 45 Prozent. Der frühere Interimsregierungschef wird vom liberal-konservativen Oppositionslager unterstützt.

Jotowa will bulgarische "Präsidentin des Friedens" sein

Der Krieg in der Ukraine unweit von Bulgarien verleiht der Wahl in dem Land an der Ostflanke der Nato eine neue Dimension. Jotowa setzte sich im Wahlkampf immer wieder für eine Friedenslösung für die Ukraine durch Verhandlungen mit Russland ein. Sie sagte, sie wolle eine bulgarische "Präsidentin des Friedens" sein.

Gjurow ließ im Wahlkampf eine engere Orientierung an den westlichen Partnern erwarten sowie eine stärkere Unterstützung für die Ukraine im russischen Angriffskrieg.

Geringe Wahlbeteiligung

Die Wahl in dem südöstlichen EU-Land wurde von dem Konflikt überschattet. In der bulgarischen Wirtschaftszone im Schwarzen Meer - und auch in der des Nachbarlandes Rumänien - häuften sich in den vergangenen Wochen Drohnenangriffe auf Handelsschiffe.

Handelsschiffe

Nach einem Drohnenangriff vor Bulgariens Küste sank ein Frachter. Sofia machte Russland verantwortlich und schaltete die NATO ein. Der Vorfall beschäftigte die EU.

14.10.2026 | 1:57 min

Rund 6,5 Millionen Bulgarinnen und Bulgaren konnten wählen. Die Wahlbeteiligung lag kurz vor Wahlschluss Meinungsforschern zufolge bei nur 29 Prozent. Damit war das Interesse an der Stichwahl aber größer als beim ersten Wahlgang vor einer Woche.

Quelle: dpa, AFP
Über das Thema berichtet das heute journal am 01.11.2026 ab 21:45 Uhr.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen

Jetzt aktivierenMehr erfahren

Mehr aus Bulgarien

  1. prozess-auftakt-nord-stream-sprengung-

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Erneuter Drohnenangriff vor Bulgariens Küste

    von Ina D'Hondt
    Video2:23
  2. Ein Sarkophag aus Marmor

    Nachrichten | heute in Europa:Bulgarien: Letzte Schliffe für Zar-Gebeine

    von Andreas Klinner
    Video0:21
  3. AUSTRIA-ENTERTAINMENT-MUSIC-TELEVISION-ESC-FINAL

    Eurovision Song Contest:Bulgarische Küstenstadt Burgas richtet ESC 2027 aus

    von Dominik Rzepka
    mit Video2:26
  4. Ein Auto steht auf einer Autobahn, direkt neben einem Waldbrand, der alles in rot-oranges Licht taucht.

    Temperaturen von bis zu 37 Grad:Bulgarien: Waldbrand sorgt für langen Stau

    Video0:20