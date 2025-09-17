Brasilien: Verurteilter Ex-Präsident Bolsonaro in Klinik gebracht

Brasiliens früherer Präsident Bolsonaro wurde wegen eines Putschversuches zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Nun liegt der 70-Jährige mit Gesundheitsproblemen in einer Klinik.

Bereits vor wenigen Tagen war Bolsonaro in ärztlicher Behandlung. Quelle: dpa

Brasiliens früherer Präsident Jair Bolsonaro liegt wegen starker Beschwerden mit anhaltendem Schluckauf, Erbrechen und niedrigem Blutdruck im Krankenhaus.

Er habe sich unwohl gefühlt und sei von Justizvollzugsbeamten in das Krankenhaus Hospital DF Star in der Hauptstadt Brasília gebracht worden, da es sich um einen Notfall gehandelt habe, teilte sein Sohn Flávio Bolsonaro auf X mit.

Später teilte das Krankenhaus mit, dass der Ex-Präsident die Nacht in der Klinik verbringen werde, wie das Nachrichtenportal "G1" unter Berufung auf die behandelnden Ärzte berichtete.

Brasiliens früherer Präsident Jair Bolsonaro ist wegen eines versuchten Staatsstreichs zu mehr als 27 Jahren Haftstrafe verurteilt worden. Die Mehrheit der fünfköpfigen Kammer des Obersten Bundesgerichts sprach den 70-Jährigen schuldig. 12.09.2025 | 2:39 min

Ärztliche Diagnose: Bolsonaro leidet unter Blutarmut

Nach Angaben der Ärzte leidet der 70-Jährige an Blutarmut und zeigte in einer Untersuchung noch Spuren einer kürzlich überstandenen Lungenentzündung. Er erhielt eine Eiseninfusion.

"Mein Vater fühlte, dass sich das Zwerchfell verkrampfte, was ihm die Luft nahm und ihn zum Erbrechen brachte, um die Atemwege frei zu machen", sagte Flávio Bolsonaro der Presse vor dem Krankenhaus.

Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro wurde wegen eines Putschversuchs zu 27 Jahren Haft verurteilt. Südamerika-Korrespondent Christoph Röckerath zu der Bedeutung des Urteils. 12.09.2025 | 1:51 min

Bereits am Sonntag war Bolsonaro wegen auffälliger Hautstellen behandelt worden. Der frühere Staatschef musste zuletzt wiederholt wegen Spätfolgen eines Messerattentats während des Wahlkampfs 2018 medizinisch versorgt werden.

Der Ex-Präsident steht unter Hausarrest. In der vergangenen Woche wurde er zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt - wegen seiner Rolle bei einem Putschversuch nach seiner Wahlniederlage gegen seinen linken Nachfolger Luiz Inácio Lula da Silva.

Der brasilianische Ex-Präsident Bolsonaro soll eine Flucht nach Argentinien geplant haben, um dort Asyl zu beantragen. Das geht aus Ermittlungsunterlagen der Polizei hervor. 21.08.2025 | 0:22 min