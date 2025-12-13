  3. Merkliste
Haft in Belarus: Nobelpreisträger Bjaljazki und Maria Kolesnikowa frei

vor 24 Minuten
Belarus lässt mehr als 100 politische Gefangene frei - darunter Maria Kolesnikowa und Friedensnobelpreisträger Ales Bjaljazki
Friedensnobelpreisträger Ales Bjaljazki ist in Belarus aus der Haft entlassen worden. Auch die die Oppositionelle Maria Kolesnikowa und 121 weitere politische Gefangene sind frei.

04.08.2021, Belarus, Minsk: Maria Kolesnikowa, Oppositionelle aus Belarus, während einer Gerichtsverhandlung.

Maria Kolesnikowa, Oppositionelle aus Belarus, während einer Gerichtsverhandlung (Archiv).

Quelle: dpa

In Belarus hat der autoritäre belarussische Präsident Alexander Lukaschenko nach offiziellen Angaben 123 politische Gefangene freigelassen. Opposition und Menschenrechtler teilten mit, dass unter ihnen auch prominente Oppositionelle wie Maria Kolesnikowa und der Friedensnobelpreisträger Ales Beljazki seien.

07.10.2022, Belarus, Minsk: Ales Bjaljazki, belarussischen Menschenrechtsanwalt, während einer Gerichtsverhandlung in Minsk.

Der Menschenrechtsanwalt Ales Bjaljazki während einer Gerichtsverhandlung in Minsk.

Quelle: dpa

Machthaber Lukaschenko versucht mit den Freilassungen, die Beziehungen zu den USA zu verbessern. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte am Samstag bekanntgegeben, dass Handelssanktionen gegen Belarus aufgehoben würden. Im Gegenzug begnadigte Lukaschenko laut der staatlichen Nachrichtenagentur Belta die Gefangenen.

Quelle: dpa, Reuters, AFP
