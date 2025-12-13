Haft in Belarus: Nobelpreisträger Bjaljazki und Maria Kolesnikowa frei

In Belarus hat der autoritäre belarussische Präsident Alexander Lukaschenko nach offiziellen Angaben 123 politische Gefangene freigelassen. Opposition und Menschenrechtler teilten mit, dass unter ihnen auch prominente Oppositionelle wie Maria Kolesnikowa und der Friedensnobelpreisträger Ales Beljazki seien.

Machthaber Lukaschenko versucht mit den Freilassungen, die Beziehungen zu den USA zu verbessern. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte am Samstag bekanntgegeben, dass Handelssanktionen gegen Belarus aufgehoben würden. Im Gegenzug begnadigte Lukaschenko laut der staatlichen Nachrichtenagentur Belta die Gefangenen.