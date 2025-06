Gegenentwurf zu USA: Iran kündigt Vorschlag für Atomabkommen an

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums Esmaeil Baghaei kündigt einen Vorschlag Irans für ein Atomabkommen mit den USA an. (Archivbild)

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Bakaei, sagte am Montag vor Journalisten in Teheran, es sei ein "vernünftiger, logischer und ausgewogener Vorschlag". Dem US-Vorschlag mangele es hingegen an einigen Elementen.