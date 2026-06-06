Am Sonntag haben die Armenier die Wahl: Sie bestimmen den künftigen Kurs ihres Landes. Dabei wählen sie auch zwischen der Annäherung an den Westen und der Bindung an Russland.

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Die Parlamentswahl am Sonntag in Armenien stellt den pro-europäischen Kurs von Regierungschef Nikol Paschinjan auf die Probe: Mit Blick auf die Annäherung des kleinen Kaukasusstaats an die Europäische Union hat Moskau die über lange Jahre verbündete Ex-Sowjetrepublik zuletzt massiv unter Druck gesetzt. Wenn die Armenierinnen und Armenier nun bei der Wahl ihre Stimme abgeben, geht es somit auch um eine entscheidende Richtungswahl.

Wahl in Armenien: Paschinjan hofft auf Wiederwahl

Der seit 2018 amtierende Regierungschef Paschinjan, der das Land zunehmend aus dem russischen Einflussbereich gelöst hat, hofft auf die Wiederwahl seiner Partei Zivilvertrag. Sein schärfster Gegner ist dabei der pro-russische Milliardär Samwel Karapetjan mit seiner Oppositionspartei Starkes Armenien, der Paschinjans Kurs als "rücksichtsloses Vorpreschen" in Richtung Westen kritisiert.

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Die Wahl findet nach Jahren des Umbruchs statt: 2018 kam Paschinjan im Zuge einer Straßenrevolution ins Amt. Seitdem hat er sein Land zunehmend der EU angenähert. Grund war auch die Enttäuschung über Russland: Bei einer Militäroffensive des benachbarten Erzfeindes Aserbaidschan im September 2023 gegen die von Armeniern bewohnte Exklave Bergkarabach hatten die dort stationierten sogenannten russischen Friedenstruppen nicht eingegriffen.

Richtungsweisende Wahl in Armenien

Armenien liegt zwischen Europa und Asien mit Grenzen zu Iran, Georgien, der Türkei und Aserbaidschan. Regierungschef Paschinjan stellt die Wahl als richtungsweisende Entscheidung für die geopolitische Zukunft seines Landes dar - zwischen einem dauerhaften Frieden mit Aserbaidschan oder einer Rückkehr des Krieges.

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Zugleich betont Paschinjan aber wiederholt, dass er keinen Bruch mit Moskau anstrebe. "Wir hatten, haben und werden keine Absicht haben, den Interessen Russlands zu schaden." Sowohl die USA als auch die EU haben Paschinjan ihre Unterstützung zugesagt. Während seiner beiden Amtszeiten hat der 51-jährige Regierungschef Armenien auf den Weg zu einer möglichen EU-Mitgliedschaft gebracht, die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten vertieft und sich um eine Verringerung der Abhängigkeit von Moskau bemüht.

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2024 kündigte Armenien seinen Austritt aus dem von Russland geführten Militärbündnis OVKS an. Moskau reagiert derweil verärgert auf den pro-europäischen Kurs: Kreml-Chef Wladimir Putin verglich die EU-Ambitionen Armeniens zuletzt mit dem pro-westlichen Kurs der Ukraine, der seiner Ansicht nach der Auslöser des russischen Angriffskriegs 2022 war: Das "ukrainische Szenario" habe mit dem Versuch Kiews begonnen, der EU beizutreten, sagte Putin im Mai.

Putin: Armenien muss sich entscheiden

Armenien müsse sich zwischen der EU und der von Moskau geführten Eurasischen Wirtschaftsunion entscheiden, forderte der Kreml-Chef. Beides zu vereinen, sei nicht möglich.

Analysten warnen vor massiven Desinformationskampagnen und Wahlbeeinflussung von Seiten Moskaus. Mithilfe von Hackerangriffen, Falschinformationen und kreml-freundlichen Darstellungen werde versucht, die Annäherung an den Westen als gefährlich darzustellen. In den Wochen vor der Wahl verbot Russland zudem die Einfuhr mehrerer armenischer Produkte - was als Versuch gewertet wurde, wirtschaftlichen Druck auf das Land auszuüben.

Paschinjans stärkster Herausforderer, der armenisch-russische Milliardär Karapetjan, bezeichnet Russland derweil als "strategischen Partner und wichtigsten Wirtschaftspartner". Umfragen zufolge liegt er derzeit an zweiter Stelle. Seit 2025 steht Karapetjan jedoch unter Hausarrest und muss sich wegen des Vorwurfs eines mutmaßlich geplanten Staatsstreichs verantworten. Er weist die Anschuldigungen als politisch motiviert zurück.

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Demokratische Rückschritte unter Paschinjan?

Nach acht Jahren an der Macht steht jedoch auch Paschinjans demokratische Bilanz auf dem Prüfstand: War der Regierungschef 2018 noch mit dem Versprechen angetreten, das System der Oligarchie abzubauen, sah er sich zuletzt zunehmender Kritik wegen demokratischer Rückschritte ausgesetzt. Armenien drifte "vom Populismus hin zu autoritären Regierungsmethoden", erklärte der Analyst Geworg Poghosjan und verwies auf den wachsenden Druck, der auf politische Konkurrenten ausgeübt werde.

Laut einer Umfrage von Ende Mai liegt Paschinjans Zivilvertrags-Partei mit 32 Prozent klar in Führung, während die beiden wichtigsten Oppositionsparteien zusammen lediglich auf neun Prozent kamen. Spannend bleibt jedoch, ob eine Zweidrittelmehrheit im Parlament erreicht werden kann. Für die Verabschiedung einer Verfassungsänderung, die im Friedensvertrag mit Aserbaidschan gefordert wurde, wäre dies notwendig.

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Quelle: AFP