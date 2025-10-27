Parlamentswahlen in Argentinien: Mileis Partei liegt vorne

Bei den Zwischenwahlen in Argentinien liegt die Partei von Javier Milei klar vor der Opposition. Die Abstimmung galt auch als Stimmungstest zur Halbzeit seiner Präsidentschaft.

Bislang verfügt Milei in der Abgeordnetenkammer und im Senat nur über wenige eigene Abgeordnete. Quelle: AP

Trotz einer Reihe von Korruptionsskandalen in seinem Umfeld und einer weiterhin schwächelnden Wirtschaft hat Argentiniens ultraliberaler Präsident Javier Milei bei den Zwischenwahlen zum Kongress einen überraschenden Erfolg erzielt. Seine "La Libertad Avanza" (Die Freiheit schreitet voran) gewann die Zischenwahlen mit 40,8 Prozent der Stimmen für das Unterhaus, wie das Wahlamt nach der Auszählung fast aller Stimmen mitteilte.

Die linke Opposition erhielt demnach knapp 32 Prozent. Demnach erhält Mileis Partei 64 Sitze, während auf die oppositionellen Peronisten 31 Mandate entfallen.

Die Strategie des argentinischen Präsidenten führt zu Wirtschaftswachstum, doch die Löhne sinken und die Arbeitslosigkeit steigt. Das führte kurz vor den Zwischenwahlen zu Unmut. 25.10.2025 | 2:57 min

Erhoffter wirtschaftlicher Aufschwaung bleibt aus

Die Abstimmung, bei der die Hälfte der Abgeordnetenkammer und ein Drittel des Senats neu besetzt wurden, galt auch als Stimmungstest zur Halbzeit der Präsidentschaft Mileis. Mit seiner harten Sparpolitik ist es ihm zwar gelungen, den Haushalt auszugleichen und die Inflation zu senken. Doch der erhoffte wirtschaftliche Aufschwung in Argentinien bleibt bislang aus.

Erneut sind in Argentinien Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den Sparkurs von Präsident Milei zu demonstrieren. Darunter sind vor allem Studenten. 18.09.2025 | 0:20 min

Bis jetzt verfügt Milei in der Abgeordnetenkammer und im Senat nur über wenige eigene Abgeordnete. Zuletzt regierte er weitgehend mit Dekreten, immer wieder wurden seine Gesetzesinitiativen im Kongress gestoppt. So ist Mileis ambitionierte Reformagenda ins Stocken geraten. Mit dem Ergebnis vom Sonntag könnte Milei gemeinsam mit seinen Verbündeten im Kongress zumindest auf ein Drittel der Mandate und damit auf das erforderliche Quorum kommen, um sein präsidentielles Veto gegen Parlamentsbeschlüsse zu verteidigen.