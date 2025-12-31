  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Ein Toter und viele Verletzte bei Zugunglück nahe Machu Picchu

Peru:Zugunglück nahe Machu Picchu: Ein Toter und viele Verletzte

|

Zwei Züge mit Touristen sind in der Nähe der berühmten Ruinenstadt Machu Picchu in Peru zusammengestoßen. Dabei ist ein Mensch ums Leben gekommen, weitere Personen wurden verletzt.

Ein verunglückter Zug am Machu Picchu in Peru

Am Machu Picchu in Peru ist es zu einem Unglück gekommen. Dabei hat es nahe der bekannten Ruinenstadt einen Zusammenstoß zweier Züge gegeben.

31.12.2025 | 0:19 min

Bei einem Zugunglück nahe der bei Touristen beliebten Inka-Ruinenstadt Machu Picchu in Peru ist ein Mensch ums Leben gekommen. Dutzende weitere Menschen wurden verletzt, als im Bezirk Pampacahua auf der Strecke zwischen Cusco und Aguas Calientes die Züge von zwei unterschiedlichen Bahnbetrieben frontal aufeinanderstießen, wie die Zeitung "El Comercio" unter Berufung auf die örtliche Polizei berichtete.

Bei dem Toten handelte es sich demnach um einen der Zugführer. Die Verletzten - größtenteils Touristen aus dem In- und Ausland - wurden in Krankenhäuser in der Umgebung gebracht. Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar. Die Bahnstrecke wurde vorerst gesperrt.

Einer der beiden Züge, die nach einem Frontalzusammenstoß auf der Strecke zwischen Machu Picchu und Ollantaytambo betroffen waren, ist in Pampacahua im Departement Cusco, Peru, abgebildet.

In Peru hat es einem Frontalzusammenstoß zweier Züge nahe der Ruinenstadt Machu Picchu gegeben.

Quelle: AFP
In Mexiko entgleiste ein Zug.

Im Süden von Mexiko sind kürzlich bei einem Zugunglück mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen, fast 100 wurden verletzt. Der Zug entgleiste zwischen Pazifik und Golf von Mexiko.

29.12.2025 | 0:17 min

Ruinenstätte gehört zum Unesco-Weltkulturerbe

Von Passagieren an den Fernsehsender RPP gesendete Videos zeigten Verletzte, die neben den Gleisen lagen, und zwei zum Stillstand gekommene beschädigte Lokomotiven. Krankenwagen und medizinisches Personal wurden zu dem schwer zugänglichen Ort in einer abgelegenen Andenregion gebracht.

Rettungskräfte arbeiten am Unfallort nach der Kollision eines Schnellzuges mit einem Personenzug auf der Strecke zwischen den Orten Zliv und Divcice bei Ceske Budejovice (Budweis).

In Tschechien sind vor Kurzem bei einem Zusammenstoß zweier Personenzüge 57 Menschen verletzt worden, fünf davon schwer.

20.11.2025 | 0:19 min

Die Ruinenstätte Machu Picchu gehört zu den wichtigsten Touristenattraktionen Südamerikas und zählt seit 1983 zum Unesco-Weltkulturerbe. Die Stadt wurde im 15. Jahrhundert von den Inkas errichtet und besteht aus rund 200 Bauten. Die meisten Besucher erreichen Machu Picchu mit der Bahn. Der einzige andere Weg führt über vier Tage zu Fuß zu der Ruinenstadt.

Quelle: dpa, AFP
Über dieses Thema berichtete heute Xpress am 31.12.2025 ab 11:56 Uhr.

Mehr zu Zugunglücken

  1. MEXICO-TRAIN-ACCIDENT

    Bundesstaat Oaxaca:Zugunglück in Mexiko: Mindestens 13 Tote

    mit Video0:17
  2. Tschechien, Zliv: Blick auf die Unglücksstelle nach der Kollision eines Schnellzuges mit einem Personenzug auf der Strecke zwischen den Orten Zliv und Divcice bei Ceske Budejovice (Budweis).

    Kollision auf Bahnstrecke :Zugunglück in Tschechien: Mehr als 50 Menschen verletzt

    mit Video0:19
  3. Einsatzkräfte betrachten einen zerstörten Zug.

    Unfall bei Garmisch-Partenkirchen:Prozess zum Zugunglück: Zwischen Schmerz und Schuld

    von Petra Neubauer
    mit Video1:32
  4. Rettungskräfte behandeln Verletzte nach eine Zugunglück in der Slowakai bei dem Rund einhundert Menschen verletzt wurden.

    Eisenbahnunglück:Viele Verletzte bei Zugkollision in der Slowakei