Ein Toter und viele Verletzte bei Zugunglück nahe Machu Picchu

Peru:Zugunglück nahe Machu Picchu: Ein Toter und viele Verletzte
Zwei Züge mit Touristen sind in der Nähe der berühmten Ruinenstadt Machu Picchu in Peru zusammengestoßen. Dabei ist ein Mensch ums Leben gekommen, weitere Personen wurden verletzt.
Bei einem Zugunglück nahe der bei Touristen beliebten Inka-Ruinenstadt Machu Picchu in Peru ist ein Mensch ums Leben gekommen. Dutzende weitere Menschen wurden verletzt, als im Bezirk Pampacahua auf der Strecke zwischen Cusco und Aguas Calientes die Züge von zwei unterschiedlichen Bahnbetrieben frontal aufeinanderstießen, wie die Zeitung "El Comercio" unter Berufung auf die örtliche Polizei berichtete.
Bei dem Toten handelte es sich demnach um einen der Zugführer. Die Verletzten - größtenteils Touristen aus dem In- und Ausland - wurden in Krankenhäuser in der Umgebung gebracht. Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar. Die Bahnstrecke wurde vorerst gesperrt.
Ruinenstätte gehört zum Unesco-Weltkulturerbe
Von Passagieren an den Fernsehsender RPP gesendete Videos zeigten Verletzte, die neben den Gleisen lagen, und zwei zum Stillstand gekommene beschädigte Lokomotiven. Krankenwagen und medizinisches Personal wurden zu dem schwer zugänglichen Ort in einer abgelegenen Andenregion gebracht.
Die Ruinenstätte Machu Picchu gehört zu den wichtigsten Touristenattraktionen Südamerikas und zählt seit 1983 zum Unesco-Weltkulturerbe. Die Stadt wurde im 15. Jahrhundert von den Inkas errichtet und besteht aus rund 200 Bauten. Die meisten Besucher erreichen Machu Picchu mit der Bahn. Der einzige andere Weg führt über vier Tage zu Fuß zu der Ruinenstadt.
