Zugunglück in Mexikos Bundesstaat Oaxaca: Mindestens 13 Tote

Bei der Entgleisung eines Zuges in Mexiko hat es mindestens 13 Tote gegeben. Fast 100 Menschen wurden bei dem Unglück im südlichen Bundesstaat Oaxaca verletzt.

241 Passagiere und ein neunköpfiges Fahrpersonal befanden sich zum Unglückszeitpunkt im Zug. Quelle: AFP

Bei einem schweren Zugunglück in Südmexiko sind nach Regierungsangaben mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. 98 weitere seien verletzt worden, fünf davon schwer, teilte Präsidentin Claudia Sheinbaum unter Berufung auf die mexikanische Marine mit.

Entgleisung in einer Kurve

Die sogenannte Interozeanische Bahn, die die Bundesstaaten Oaxaca und Veracruz verbindet, entgleiste nach Behördenangaben am Sonntag auf einer Kurve nahe der Stadt Nizanda.

241 Passagiere und ein neunköpfiges Fahrpersonal befanden sich zum Unglückszeitpunkt im Zug. Sheinbaum erklärte weiter, sie habe den Marineminister und den Unterstaatssekretär für Menschenrechte im Innenministerium angewiesen, zum Unfallort zu eilen und Angehörige der Opfer persönlich zu unterstützen. Der Gouverneur von Oaxaca, Salomón Jara, schrieb auf der Online-Plattform X, dass Vertreter mehrerer Regierungsbehörden bereits am Unglücksort eingetroffen seien, um Verletzten zu helfen. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen zur Unglücksursache ein.

Bahn wichtiges Infrastrukturprojekt von Sheinbaums Vorgänger

Die Interozeanische Bahn war 2023 von Sheinbaums Vorgänger Andrés Manuel López Obrador eingeweiht worden. Das Verkehrsprojekt ist Teil einer umfassenderen Initiative, den Zugverkehr im Süden Mexikos zu fördern und die Infrastruktur entlang des Isthmus von Tehuantepec - einer schmalen Landenge zwischen Pazifik und Golf von Mexiko - auszubauen.

Die mexikanische Regierung plant, den Isthmus zu einem strategischen Korridor für den internationalen Handel zu machen, mit Häfen und Eisenbahnlinien, die Atlantik und Pazifik verbinden können. Die Interozeanische Bahn fährt derzeit vom Hafen Salina Cruz am Pazifik nach Coatzacoalcos und legt dabei eine Strecke von etwa 290 Kilometern zurück.

