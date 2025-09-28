Zirkus: Artistin stürzt bei Vorstellung von Trapez und stirbt

In Sachsen ist eine Trapez-Künstlerin während einer Zirkusvorstellung gestorben. Rund 100 Zuschauer waren anwesend, als die Artistin aus etwa fünf Metern stürzte.

Tragischer Unfall im Circus Paul Busch: Eine Artistin stürzte vor den Augen der Zuschauer aus fünf Metern Höhe. (Archivbild) Quelle: Imago

Eine Artistin ist bei einem Unfall während einer Zirkusvorstellung in Bautzen in Sachsen ums Leben gekommen. Die Frau sei aus etwa fünf Metern Höhe von ihrem Trapez gestürzt und noch an der Unfallstelle gestorben, wie Polizeisprecher Stefan Heiduck auf Nachfrage sagte.

Das Unglück ereignete sich am Samstagnachmittag. In der Vorstellung des Circus Paul Busch saßen knapp 100 Menschen, darunter viele Familien mit Kindern. Heiduck berichtet:

Das Kriseninterventionsteam war sofort im Einsatz und hat die Gäste und auch die anderen Zirkusmitarbeiter betreut. „ Stefan Heiduck, Polizei

Zum Alter und der Nationalität der Verunglückten konnte er noch keine Angaben machen.

Zirkus-Zuschauer sollen sich an Betreuungshotline wenden

Nach dem tödlichen Sturz hatten zahlreiche Menschen das Zirkuszelt verlassen und waren nach Hause gefahren. Der Polizeisprecher betonte, dass sich diese Menschen an die Betreuungshotline (03571 19296) wenden sollten. Denn vor allem bei Kindern sei die Hilfe wichtig, bevor sich ein Trauma bilde.

Nach ersten Angaben der Polizei werde das Unglück als Arbeitsunfall eingestuft. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es derzeit nicht und seien auch eher unwahrscheinlich, da die Artistinnen und Artisten in der Regel für den Aufbau ihrer Geräte selbst verantwortlich sind, sagte der Polizeisprecher.