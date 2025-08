Wiesbaden setzt auf "stille Stunden" - wenig Reize in Geschäften

Weniger Reiz. Mehr Inklusion. - So das Motto der Initiative "Stille Stunde"

Werbung und Musik in Dauerschleife aus mehreren Boxen - in vielen Geschäften in Deutschland gehört das dazu. Mitunter jedoch mit nicht beabsichtigten Folgen: Nicht alle Kunden fühlen sich davon angesprochen - manche werden dadurch sogar ausgeschlossen. Für sie sind die vielen Reize zu nervenzehrend, bisweilen gesundheitsgefährdend.