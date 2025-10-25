Herbststurm zieht am Wochenende übers Land - Sturmböen an Nordsee

Herbststurm in Deutschland:"Joshua" pustet am Wochenende weiter übers Land
Am Wochenende bleibt es in weiten Teilen Deutschlands stürmisch. Besonders an der Nordsee müssen sich die Menschen auf steife Böen einstellen. In den Alpen fällt schon Schnee.
Das Wetter bleibt in weiten Teilen Deutschlands auch am Wochenende stürmisch. Mit Herbststurm "Joshua" sind heute gebietsweise steife und vereinzelt stürmische Böen zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilt.
An der Nordsee und auf den Bergen kann es demnach auch zu Sturmböen kommen. Erst in der Nacht zum Sonntag dürfte der Wind vorübergehend etwas abflauen.
Über Tag soll der Wind laut DWD wieder etwas aufleben. Außer im Osten gibt es gebietsweise steife Böen mit einer Windgeschwindigkeit um die 55 Kilometer pro Stunde. Vereinzelt kommt es auch zu stürmischen Böen mit Geschwindigkeiten um die 70 Kilometer pro Stunde. Am stärksten betroffen sind die Nordseeküste und die Gebirge.
Orkanartige Böen auf dem Brocken
An der Nordsee und in küstennahen Regionen sagt der DWD Sturmböen mit einer Windgeschwindigkeit um die 85 Kilometer pro Stunde voraus. Die gleiche Windgeschwindigkeit dürfte auf den Bergen erreicht werden. Auf dem Brocken könnte es gar zu einzelnen orkanartigen Böen mit Windgeschwindigkeiten um die 105 Kilometer pro Stunde kommen.
Abseits der Nordsee soll der Wind in der Nacht zum Sonntag dann etwas abflauen. An der Küste und auf dem Brocken ist weiter mit schweren Sturmböen mit einer Windgeschwindigkeit um die 100 Kilometer pro Stunde zu rechnen.
Schnee in den Alpen
Heute Morgen fällt in den Alpen etwas Schnee. Auch in der Nacht zum Sonntag rechnet der DWD mit weiterem Schneefall in den Alpen sowie in den Mittelgebirgen. Über Tag kann es vereinzelt zu kurzen Gewittern kommen.
