Wetter am Wochenende: DWD warnt vor Hitze in Deutschland

In manchen Regionen in Deutschland knacken die Temperaturen die 30-Grad-Marke.

Deutschland startet in ein sonniges, aber auch heißes Sommerwochenende. Der Deutsche Wetterdienst warnt für Teile des Landes vor Hitze. Betroffen sind demnach Regionen in Baden-Württemberg Hessen und Rheinland-Pfalz

34 Grad am Oberrhein

Laut Wetterdienst soll es am Samstag vor allem im Süden länger sonnig und trocken sein - bei Höchstwerten von 27 bis 32 Grad, am Oberrhein bis 34 Grad. Im Norden bleibt es bewölkt mit vereinzelten Schauern, doch auch hier wird es mit bis zu 26 Grad wieder wärmer.

Hitze hält mehrere Tage an

Ähnlich klingt die Prognose für Sonntag: Mit bis zu 35 Grad im Südwesten und bis zu 29 Grad im Norden legen die Temperaturen sogar weiter zu. Auch in der kommenden Woche wird es der Prognose zufolge heiß. Die Temperaturen steigen weiter an, am Dienstag werden selbst in den Küstenregionen bis zu 30 Grad erwartet.