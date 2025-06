Massive Hitzewelle in Südeuropa erwartet

In Spanien soll es ab Samstag so heiß werden, dass in 75 Prozent aller Gemeinden des Landes ein je nach Region niedriges, mittleres oder sogar hohes Risiko für die Gesundheit besteht, teilte der staatliche Wetterdienst Aemet mit. Am Sonntag und Montag werden Temperaturen von bis zu 42 Grad erwartet. In der Nacht sinken die Temperaturen nicht unter 25 Grad, was vielen Menschen Schlafprobleme verursacht.