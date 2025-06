Wettervorhersage: Das Wochenende wird heiß und sonnig

Deutschland steuert auf ein sonniges und heißes Sommerwochenende zu. Nachdem am Freitag laut Deutschem Wetterdienst ortsweise bis zu 29 Grad erreicht wurden, dürften die Werte in den kommenden Tagen sogar noch steigen.

Hitze hält mehrere Tage an

Ähnlich klingt die Prognose für Sonntag: Mit bis zu 35 Grad im Südwesten und bis zu 29 Grad im Norden legen die Temperaturen sogar weiter zu. Auch in der kommenden Woche wird es der Prognose zufolge heiß. Die Temperaturen steigen weiter an, am Dienstag werden selbst in den Küstenregionen bis zu 30 Grad erwartet.