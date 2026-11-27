Neben den Wetten gehören große Stars zur DNA von "Wetten, dass..?". In diesem Jahr dabei: Eine Musik-Legende, ein britischer Songwriter sowie bekannte Gesichter aus Pop und Comedy.

"Wetten, dass..?": Diese Stars sind in der Show zu Gast

Bald ist es soweit, "Wetten, dass..?" feiert sein Comeback. Und nun sind die Promi-Gäste bekannt: Mit dabei sein werden unter anderem Dwayne Johnson, Nina Chuba und Herbert Grönemeyer. 27.11.2026 | 0:46 min

Am 5. Dezember heißt es ab 20:15 Uhr endlich wieder "Top, die Wette gilt!" im ZDF und im ZDF-Streaming: Die neuen Hosts von "Wetten, dass..?", Bill und Tom Kaulitz, werden das Publikum in der Messehalle in Halle (Saale) mit Wetten, Musik-Acts und zahlreichen Stars auf der berühmtesten Show-Couch Deutschlands begrüßen.

Musik-Legende Herbert Grönemeyer Sänger Herbert Grönemeyer war schon in der Vergangenheit immer wieder Gast bei "Wetten, dass..?" - nun kehrt er zurück auf die Wett-Couch. Quelle: SVEN SIMON

Wetten, dass ..? mit Musik von Herbert Grönemeyer und Nina Chuba

Auf der großen Showbühne erwartet das Publikum eine TV-Premiere: Herbert Grönemeyer wird einen brandneuen Song präsentieren. Der britische Singer-Songwriter Jamie Miller wird mit seinem aktuellen Nummer-1-Hit "Babydoll" für einen weiteren Höhepunkt sorgen. Nina Chuba hat eine ganz besondere musikalische Überraschung für die Zuschauerinnen und Zuschauer im Gepäck und wird auch als Wettpatin neben Bill und Tom Kaulitz Platz nehmen.

Am 5. Dezember ist es soweit: Die neue Ausgabe von "Wetten, dass..?" mit Bill und Tom Kaulitz findet statt. Nun haben die Zwillinge erste Details der Vorbereitungen verraten. 20.10.2026 | 3:29 min

Mit dabei: Tedros "Teddy" Teclebrhan und Leo Neugebauer

Auch dabei sind Comedian Tedros "Teddy" Teclebrhan, Sportstar und Zehnkampfweltmeister Leo Neugebauer sowie die Schauspieler Heino Ferch und Lili Epply aus der neuen ZDF-Dramaserie "Die falsche Tochter".

Weitere prominente Couchgäste sind unter anderen die Hollywood-Stars Dwayne "The Rock" Johnson und Kevin Hart mit ihrem neuen Blockbuster "Jumanji: Open World".

Jetzt wird es ernst für Bill und Tom Kaulitz: Die Vorbereitungen für "Wetten, dass..?" laufen. Den ersten Trailer haben die Zwillinge bereits erfolgreich abgedreht. 19.10.2026 | 0:36 min

"Wetten, dass..?" - Der Countdown

Vor dem Showstart zählt das ZDF schon mal die Minuten runter: Janin Ullmann und Marvin Fischer melden sich am Samstag, 5. Dezember 2026, ab 19:25 Uhr im ZDF und im ZDF-Streaming, live aus der Messehalle, in der die letzten Vorbereitungen für "Wetten, dass..?" laufen. Geplant sind Talks und ein aktueller Einblick rund um die Show. Als Backstage-Reporter fängt Lutz van der Horst hinter der Bühne die Stimmung ein.

Die Wetten von Wetten dass..? im Überblick Max Baum fühlt Haien auf den Zahn und verlässt sich dabei ganz auf sein Gespür.

fühlt Haien auf den Zahn und verlässt sich dabei ganz auf sein Gespür. Für Oskar Weidmann gehts auf dem Rasen um Sekunden, wenn sein Vorderrad auf moderne Technik trifft.

gehts auf dem Rasen um Sekunden, wenn sein Vorderrad auf moderne Technik trifft. Paul und Fritz Ihle müssen Taktgefühl beweisen, wenn ihr Bruder Anton was auf die Ohren bekommt. Klappt das, nimmt diese Wette einen "po-sitiven" Ausgang.

müssen Taktgefühl beweisen, wenn ihr Bruder was auf die Ohren bekommt. Klappt das, nimmt diese Wette einen "po-sitiven" Ausgang. Carolina Reichert schaut ganz genau hin. In ihrem Gedächtnis haben unzählige Fellfreunde einen bleibenden Abdruck hinterlassen.

schaut ganz genau hin. In ihrem Gedächtnis haben unzählige Fellfreunde einen bleibenden Abdruck hinterlassen. Marcel Hirter schiebt trotz schwerem Gerät eine ruhige Kugel und sorgt dafür, dass ein ganz besonderes Gefährt bei "Wetten, dass..?" auch in dieser Ausgabe nicht fehlt.

schiebt trotz schwerem Gerät eine ruhige Kugel und sorgt dafür, dass ein ganz besonderes Gefährt bei "Wetten, dass..?" auch in dieser Ausgabe nicht fehlt. Sarah Spalinger, Robert von Roll und ihr Team pumpen bei der Außenwette so lange auf dem Wasser, bis die Korken fliegen. Comedy-Star Hazel Brugger begleitet das Wettgeschehen vor Ort in Oberkirch in der Schweiz.

Die Kultsendung "Wetten, dass..?" kommt zurück - und wird von Bill und Tom Kaulitz moderiert. Die "Tokio Hotel"-Zwillinge geben sich vor ihrer großen Premiere gewohnt ehrlich. 20.10.2026 | 1:19 min

Auf den Instagram- und TikTok-Kanälen der Kultsendung bringt die Entertainerin Parshad rund um die Show ihren eigenen Blick auf "Wetten, dass..?" ein und erweitert die Show für die Community auf Social Media um neue Perspektiven und Facetten.

"Wetten, dass..?" ist eine Gemeinschaftsproduktion in Kooperation mit ORF und SRF und wird mit Audiodeskription sowie DGS (Deutsche Gebärdensprache) ausgestrahlt.

Wetten, dass..? im TV und Streaming-Portal Verfolgen Sie am Samstag, 5.12.2026 ab 20:15 Uhr die neue Ausgabe von "Wetten, dass...?" aus Halle/Saale.

Ab 19:25 Uhr läuft in TV sowie im Streaming-Portal bereits "Wetten, dass...? - Der Countdown".