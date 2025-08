Katholisches Weltjugendtreffen: Ein Papst taut auf

Auch knapp 100 Tage nach seiner Wahl zum Papst scheint Leo XIV. noch nicht so richtig im neuen Amt angekommen zu sein. Bei den Begegnungen mit den Jugendlichen sah man ihm an, dass er einen großen Druck verspürt. Die langen Runden mit dem Papamobil über das große Freigelände vor den Toren der Stadt Rom genoss er sichtlich, winkte lächelnd den jubelnden Jugendlichen zu, fing ohne Probleme Bälle und Schals, die man ihm aus der Menge ins fahrende Papamobil zuwarf.

Doch bei seinen Ansprachen hielt er sich eng ans Manuskript. Fügte nur wenig frei hinzu. Und obwohl Leo XIV. immer wieder munter zwischen Italienisch, Spanisch und Englisch wechselte, um so möglichst viele Teilnehmende direkt anzusprechen, wollte der Funke nicht so richtig überspringen.

Beim Abendgebet am Samstag wurden seine Antworten auf drei Fragen von Jugendlichen zwar an einigen Stellen von verhaltenem Applaus unterbrochen, aber eine Interaktion mit der Menge, wie sie Franziskus bei solchen Gelegenheiten pflegte, gab es nicht.

Damit blieb die Stimmung während der Events verhalten. In seinen Ansprachen zitierte Leo XIV. ausführlich seine Vorgänger Franziskus, Benedikt XVI. und Johannes Paul II. Die Folge war, dass wenig Platz blieb für eigene Gedanken und Impulse des amtierenden Pontifex. Es wirkt auch bei den Ansprachen so, als suche er noch nach seinem Kurs.

Impulse setzen für Gerechtigkeit und Frieden

Alles in der Welt ergebe nur Sinn, "als es dazu dient, uns mit Gott und unseren Brüdern und Schwestern in Liebe zu vereinen." So wachse eine Gesinnung voll an Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Geduld, Vergebung und Frieden.