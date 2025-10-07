  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Warnung zu womöglich giftiger Gaswolke über Aschaffenburg

Großeinsatz in Unterfranken:Warnung: Gaswolke über Aschaffenburg

|

Bei einem Störfall auf einem Firmengelände nahe Aschaffenburg wurde eine Gaswolke freigesetzt. Die Behörden geben eine Warnung aus. Fenster und Türen sollen geschlossen bleiben.

Chemieunfall in Aschaffenburg

Die Behörden warnen am Dienstagabend vor einer möglicherweise giftigen Gaswolke im Bereich Aschaffenburg.

Quelle: Kreisfeuerwehrverband Aschaffenburg e.V

Durch einen Störfall in einem Industriebetrieb in der Gemeinde Mainaschaff ist eine Gaswolke freigesetzt worden. Diese zieht nach Behördenangaben auch über das Stadtgebiet von Aschaffenburg im Norden von Bayern. Die Stadtverwaltung ruft die Bevölkerung auf, in den Häusern zu bleiben und Menschen aus dem Freien hereinzuholen.

Gaswolke möglicherweise giftig

Dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz zufolge ist die Gaswolke möglicherweise giftig. Die Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, gefährdete Personen vorübergehend bei sich aufzunehmen, Kindern und Hilfsbedürftigen zu helfen sowie auf Durchsagen von Polizei und Feuerwehr zu achten. Mainaschaff grenzt direkt an Aschaffenburg.

auto des katastrophenschutzes

Rheinland-Pfalz will die Bevölkerung für Notfälle wie Stürme oder Stromausfälle sensibilisieren und rät, Haushalte mit Lebensmitteln, Batterien und Medikamenten vorzubereiten.

22.08.2025 | 1:28 min

Ausmaß des Vorfalls noch unklar

Zudem sollen die Menschen Türen und Fenster geschlossen halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten.

Was genau vorgefallen ist, ist noch unklar. Noch nicht abzusehen ist außerdem das Ausmaß des Vorfalls.

Quelle: dpa

Mehr zum Katastrophenschutz

  1. Alexander Dobrindt (CSU), Bundesinnenminister, nimmt am Tag der offenen Tür der neuen Bundesregierung im Bundespresseamt an einem Bühnengespräch teil. (Archiv)

    Sirenen, Schutzräume & Co.:Dobrindt: Bund steckt Milliarden in Zivilschutz

    mit Video
  2. Hochwassermengen nach Starkregen in Oberösterreich
    FAQ

    Schutz vor Hochwasser:Wie Sie sich im Notfall richtig verhalten

    von Madleen König und Lara Leidig
  3. Ein Smartphone wird in der Hand gehalten, auf dem eine Ersthelfer-App einen aktuellen Notfall meldet.

    So funktionieren Ersthelfer-Apps:Schnelle Rettung aus der Nachbarschaft

    von Anja Braunwarth
    mit Video
  4. Mobil des Landesamts für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK) in Rheinland-Pfalz

    Projekt in Rheinland-Pfalz:Wie Notfallvorsorge besser gelingen soll

    von Samuel Hüttenberger
    mit Video