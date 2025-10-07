Warnung zu womöglich giftiger Gaswolke über Aschaffenburg

Großeinsatz in Unterfranken:Warnung: Gaswolke über Aschaffenburg
Bei einem Störfall auf einem Firmengelände nahe Aschaffenburg wurde eine Gaswolke freigesetzt. Die Behörden geben eine Warnung aus. Fenster und Türen sollen geschlossen bleiben.
Durch einen Störfall in einem Industriebetrieb in der Gemeinde Mainaschaff ist eine Gaswolke freigesetzt worden. Diese zieht nach Behördenangaben auch über das Stadtgebiet von Aschaffenburg im Norden von Bayern. Die Stadtverwaltung ruft die Bevölkerung auf, in den Häusern zu bleiben und Menschen aus dem Freien hereinzuholen.
Gaswolke möglicherweise giftig
Dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz zufolge ist die Gaswolke möglicherweise giftig. Die Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, gefährdete Personen vorübergehend bei sich aufzunehmen, Kindern und Hilfsbedürftigen zu helfen sowie auf Durchsagen von Polizei und Feuerwehr zu achten. Mainaschaff grenzt direkt an Aschaffenburg.
Ausmaß des Vorfalls noch unklar
Zudem sollen die Menschen Türen und Fenster geschlossen halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten.
Was genau vorgefallen ist, ist noch unklar. Noch nicht abzusehen ist außerdem das Ausmaß des Vorfalls.
