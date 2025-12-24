  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Weihnachtstradition: Verrückte Krippen in Bildern

Bilderserie

Weihnachtstradition:Verrückte Krippen in Bildern

|

Weihnachtliche Krippen mit Welpen, aus Schokolade oder mit 18 Meter hohen Figuren: Die Vielfalt von Krippen aus aller Welt in Bildern:

Das Aufstellen von Krippen gehört vielerorts zur weihnachtlichen Tradition. Nicht immer bleibt es jedoch bei der klassischen Darstellung der biblischen Erzählung von Jesu' Geburt.

SONDERKONDITIONEN: Satzpreis! A doggy daycare organised a nativity scene shoot, starring their regular pups in the classic tale's key roles.Workers at Pooches Playhouse in Failsworth, Greater Manchester, gathered the dogs that regularly attend the daycare to create a nativity scene with a canine cast.Video captured by the daycare's staff to entertain the dogs' owners showed off each and every pup posing perfectly in costume surrounded by straw with a barn roof backdrop.It took a good few hour to get all the dogs in costume and calm enough to sit and stay for the video, incentivised by many treats.
Eine aus Schokolade gefertigte Krippe, ausgestellt in Rute, in der südspanischen Provinz Córdoba, am 06.12.2025.
Menschen betrachten die weltweit größte Krippe in der spanischen Stadt Alicante am 28.11.2025.
Die Saint Susanna Parish Kirche, in Dedham, Massachussets, zeigt am 23.12.2025 eine Krippenszene mit einem Schild "ICE was here" ("Die Einwanderungsbehörde war hier") an der Stelle, an der normalerweise das Jesukind in der Krippe liegen würde.
Beim inzwischen 7. Monrealer Krippenweg am 13.12.2025 sind rund 170 liebevoll gestaltete Weihnachtskrippen zu sehen, hier ein Good-Year-Autoreifen mit einem modernen Krippenbild.
Eine Weihnachtskrippe aus alten Tennisschlägern ist Teil der Ausstellung „100 Nativity Scenes in the Vatican” (100 Krippenszenen im Vatikan), die am 8.12.2025, auf dem Petersplatz eröffnet wird und Werke zahlreicher Kunsthandwerker zeigt, die die Geburt Christi darstellen.
Kontroverse um Weihnachtskrippe auf dem Grand Place in Brüssel: Die umstrittene Weihnachtskrippe ist am 28.11.2025 auf dem Grand Place in Brüssel, Belgien, zu sehen.
In der Basilica Del Voto Nacional, Quito, wird die größte Krippe Südamerikas mit einer Fläche von 280 Quadratmetern und 1750 Figuren, von denen 650 beweglich sind, ausgestellt.

Hundewelpen in perfekter Krippenszene

Eine Hundetagesstätte nahe Manchester, Großbritannien, hat seine Stammgäste in Szene gesetzt. Es dauerte einige Stunden, bis alle Hunde ihre Kostüme angezogen hatten.

Quelle: Action Press
Quelle: dpa

Mehr zu Weihnachten

  1. Terra X | Nano - Die Wissens-Kolumne: Lea Dohm
    Kolumne

    Die Wissens-Kolumne von NANO und Terra X:So gelingt Weihnachtsfrieden in der Familie ohne Streit

    von Lea Dohm
    mit Video1:17
  2. Tautropfen bedecken die Nadel einer Fichte.

    Frostig, aber nur wenig Schnee:Warum es diesmal wieder "ein grünes Weihnachten" wird

    mit Video17:46
  3. Menschen teilen gegenseitig Weihnachtsessen an einem gedeckten Tisch.

    Wandel in der Küche:Weihnachtsessen: Von Omas Braten zur veganen Festtafel

    von Michael Kniess
    mit Video13:01
  4. US-Präsident Donald Trump spricht anlässlich der Beleuchtung des nationalen Weihnachtsbaums auf der Ellipse in Washington, D.C..

    Feiertage im US-Kulturkampf:"Merry Christmas" oder "Happy Holidays"?

    Hannah Lanz und Katharina Schuster, Washington D.C.
    mit Video1:30