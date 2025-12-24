Bilderserie
Weihnachtstradition:Verrückte Krippen in Bildern
Weihnachtliche Krippen mit Welpen, aus Schokolade oder mit 18 Meter hohen Figuren: Die Vielfalt von Krippen aus aller Welt in Bildern:
Das Aufstellen von Krippen gehört vielerorts zur weihnachtlichen Tradition. Nicht immer bleibt es jedoch bei der klassischen Darstellung der biblischen Erzählung von Jesu' Geburt.
Quelle: dpa
