Konflikte folgen Mustern. Wer sie erkennt, hat den Schlüssel zu echter Nähe und Raum für friedliches Miteinander - mit einer überraschend einfachen psychologischen Technik.

Weihnachten als harmonisches Fest in guter Gemeinschaft - für viele Familien wird sich dieser Wunsch auch in diesem Jahr kaum erfüllen. Gerade wenn sehr unterschiedliche Vorstellungen und Erwartungen an den Feiertagen aufeinandertreffen, kann das liebevoll geplante Beisammensein schnell zu einem psychologischen Hochrisikolabor mutieren.

Schon das Essen kann zum Streitpunkt werden

Verschärft wird dieses altbekannte Familienphänomen von den vielfältigen gesellschaftlichen Umbrüchen, die spürbar in der Luft liegen, und auf die wir als Menschen höchst unterschiedlich reagieren. Die Sehnsucht nach vertrauten Weihnachtstraditionen trifft auf sogenannte "woke Cancel Culture", konservative Werte prallen auf konkrete Zukunftsängste, Gänsebraten auf Veganismus. Tatsächlich reicht heute oft schon die Frage, wer was isst - oder eben nicht -, um als politische oder moralische Stellungnahme verstanden zu werden.

Hinzu kommt: Einige haben sich lange nicht gesehen, die Erwartungen sind hoch, die Räume eng, das Wetter trüb. Die Anwesenden reisen aus unterschiedlichen Lebensrealitäten an - und im Familienkreis kommunizieren wir meist eh direkter und ungefilterter als etwa im Berufsleben.

Wenn wir nur hören, was wir glauben wollen

Dann kommt noch ein gut erforschter psychologischer Mechanismus ins Spiel: der Confirmation Bias oder Bestätigungsfehler. Wir alle hören am liebsten das, was unsere bisherige Sicht bestätigt. Diese Tendenz lässt sich für uns als Menschen nicht abstellen.

So hören Veganer*innen im harmlos gemeinten "Das schmeckt mir einfach!" womöglich eine Abwertung ihrer moralischen Haltung, während Fleischessende im Satz "Ich esse das aus guten Gründen nicht!" einen Angriff auf ihre Identität und ihre Tradition wittern.

Im ungünstigen Verlauf fühlen sich am Ende beide Seiten zugleich bestätigt und missverstanden. Gefühle werden zu vermeintlichen Fakten und Fronten verhärten sich. Im Kern geht es um emotional aufgeladene Werte, Haltungen und Identitäten. Da lassen wir uns naturgemäß ungern hineinreden.

Aussprechen befreit? Nur, wenn wir es klug tun

Doch was hilft konkret, wenn wir innerlich kochen? Dampf ablassen? Sich "mal richtig aussprechen"? Oder - leider weit verbreitet - Alkohol? Es ist ein Mythos, dass Wut und Ärger immer rausmüssen, damit sie uns nicht schaden.

Psychologisch stimmt das nur bedingt. Ungefiltertes Rausposaunen kann kurzfristig entlasten, verstärkt auf Dauer jedoch oft die Erregung und die Frontenbildung. Und Alkohol wirkt mit seiner enthemmenden Wirkung meist nicht beruhigend, sondern wie zusätzliches Öl im Feuer.

Die wirksame Königsdisziplin

Konstruktiver und gesünder sind Strategien der Selbstregulation und Impulskontrolle. Schon eine kurze Online-Recherche hilft aufzuzeigen, wie vielfältig diese sein können: langsamer atmen, den Kontakt zu Boden und Schwerkraft bewusst wahrnehmen, Gefühle maßvoll benennen ("Ich merke, dass sich das für mich komisch anfühlt").

Das senkt nachweislich die emotionale Intensität. Die Königsdisziplin ist der Perspektivwechsel: ehrliches Interesse am Gegenüber - oder zumindest der ernsthafte Versuch. Das wirkt auch dem Confirmation Bias entgegen. Nachfragen wirkt verbindender als Unterstellen.

Grenzen, Respekt und echte Nähe

Natürlich darf und soll man Grenzen setzen ("Darüber möchte ich heute nicht sprechen"). Manchmal ist das notwendig. Doch Weihnachten muss kein Tribunal sein - aber auch kein Museum. Traditionen haben sich schon immer verändert. Das bedeutet nicht, dass alles, was uns wichtig ist, plötzlich gecancelt wird.

Ein zukunftsfähiger Weihnachtstraum beginnt dort, wo Sensibilität mehr zählt als Rechthaben und Gewinnen - und wo Gefühle nicht ungefiltert in der Familie weitergereicht werden.

Lea Dohm ... ... ist Dipl.-Psychologin und Transformationsberaterin bei der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG) e.V. sowie Mit-Initiatorin der Psychologists for Future (Psy4F) e.V.. Sie ist außerdem tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapeutin mit einiger klinischer Erfahrung und Fach- und Sachbuchautorin. Für Menschen, die sich verletzlich und nahbar zeigen können, hat sie große Sympathien.

