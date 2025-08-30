Vermisster Zehnjähriger aus Niedersachsen in Garage gefunden

Der vermisste Junge aus dem niedersächsischen Wolfenbüttel ist wohlbehalten aufgefunden worden. Nach dem autistisch veranlagten Kind wurde mit einem Großaufgebot gesucht.

Das Kind sei offensichtlich unverletzt, teilte die Polizei mit. Quelle: dpa

Aufatmen in Niedersachsen - nach einer Nacht in Sorge um einen autistisch veranlagten Jungen ist der Zehnjährige am Vormittag wohlbehalten gefunden worden. Das Kind sei in einer Garage in der Nähe seines Wohnhauses entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Nach einer ersten Einschätzung blieb der Junge aus dem Ortsteil Wendessen im Landkreis Wolfenbüttel unverletzt.

Hubschrauber- und Drohneneinsatz: Großaufgebot sucht nach Kind

Der Junge hatte sein Elternhaus am Freitagabend gegen 18:30 Uhr verlassen und galt seitdem als vermisst. Einsatzkräfte suchten die ganze Nacht und auch am Morgen mit einem Großaufgebot nach dem Jungen ukrainischer Herkunft. Bei der Suche kamen ein Hubschrauber, mehrere Suchhunde und Drohnenteams mit Wärmebildkameras zum Einsatz.

Die weiteren Hintergründe des Verschwindens müssten noch ermittelt werden, teilte die Polizei mit. Die Ermittler bedankten sich bei den vielen Helfern für die Beteiligung an der Suche nach dem Kind. Als problematisch bezeichnete ein Polizeisprecher, dass einige Falschmeldungen über Vermisstenfälle in der Region in sozialen Medien Zweifel an der aktuellen Lage aufkommen ließen.

Suche erinnert an Fall Arian

Die Suche weckte Erinnerungen an den Fall des sechsjährigen Arian aus Bremervörde, der im April 2024 aus seinem Zuhause verschwand. Ende Juni 2024 wurde Arians Leiche - nur wenige Kilometer von dessen Zuhause entfernt ohne Hinweise auf ein Fremdverschulden - entdeckt.