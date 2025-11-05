UPS-Frachtflugzeug in USA abgestürzt - Tote und Verletzte

In den USA ist ein Frachtflugzeug abgestürzt: Die Maschine verunglückte nahe des internationalen Flughafens Louisville im Bundesstaat Kentucky. Die Unfallursache ist noch unklar.

Ein Frachtflugzeug ist im US-Bundesstaat Kentucky abgestürzt. Nach Angaben der Polizei gab es mehrere Verletzte. Quelle: AFP

Ein Frachtflugzeug ist im US-Bundesstaat Kentucky kurz nach dem Start abgestürzt. Nach Angaben der Bundesluftfahrtbehörde (FAA) war die Maschine vom Typ McDonnell Douglas MD-11 gegen 17.15 Uhr (Ortszeit) vom Louisville Muhammad Ali International Airport abgehoben.

Aufnahmen vom Unglücksort zeigen, dass sie unweit der Startbahn abstürzte. Mindestens drei Personen kamen dabei ums Leben, mindestens elf wurden verletzt, wie der demokratische Gouverneur von Kentucky, Andy Beshear, mitteilte. Er gehe jedoch davon aus, dass die Zahlen steigen würden. Auf X schrieb Beshear: "Die Lage ist ernst." Er sei auf dem Weg nach Louisville.

Flughafen in Louisville nach Absturz geschlossen

Das US-Logistikunternehmen UPS teilte mit, dass drei Besatzungsmitglieder an Bord des firmeneigenen Frachtflugzeugs gewesen seien. Der Flughafen wurde nach dem Vorfall geschlossen. Flüge nach Louisville und Abflüge seien vorübergehend ausgesetzt, hieß es auf der X-Seite des Flughafens.

Die Polizei verhängte für Teile des Gebiets eine Ausgangssperre.

Ursache des Absturzes unklar

Das Langstreckenflugzeug war laut FAA auf dem Weg zu einem Flughafen in Honolulu auf der US-Inselgruppe Hawaii. Die Ursache des Absturzes war zunächst unklar. Aufnahmen vom Unglücksort zeigen eine riesige Flammenwand, über der Rauchsäulen aufsteigen.

Laut dem Fernsehsender CNN stürzte die Maschine anscheinend in ein Industriegebiet in unmittelbarer Nähe des Flughafens. Auf einem Autoverwertungshof und auf einem Lkw-Parkplatz soll es brennen. Da die Maschine kurz zuvor abgehoben war und einen langen Flug vor sich hatte, ist davon auszugehen, dass sie wahrscheinlich voll betankt war.