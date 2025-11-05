  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

UPS-Frachtflugzeug in USA abgestürzt - Tote und Verletzte

Bundesstaat Kentucky:Frachtflugzeug in USA abgestürzt - Tote und Verletzte

|

In den USA ist ein Frachtflugzeug abgestürzt: Die Maschine verunglückte nahe des internationalen Flughafens Louisville im Bundesstaat Kentucky. Die Unfallursache ist noch unklar.

Ein Frachtflugzeug ist im US-Bundesstaat Kentucky abgestürzt.

Ein Frachtflugzeug ist im US-Bundesstaat Kentucky abgestürzt. Nach Angaben der Polizei gab es mehrere Verletzte.

Quelle: AFP

Ein Frachtflugzeug ist im US-Bundesstaat Kentucky kurz nach dem Start abgestürzt. Nach Angaben der Bundesluftfahrtbehörde (FAA) war die Maschine vom Typ McDonnell Douglas MD-11 gegen 17.15 Uhr (Ortszeit) vom Louisville Muhammad Ali International Airport abgehoben.

Aufnahmen vom Unglücksort zeigen, dass sie unweit der Startbahn abstürzte. Mindestens drei Personen kamen dabei ums Leben, mindestens elf wurden verletzt, wie der demokratische Gouverneur von Kentucky, Andy Beshear, mitteilte. Er gehe jedoch davon aus, dass die Zahlen steigen würden. Auf X schrieb Beshear: "Die Lage ist ernst." Er sei auf dem Weg nach Louisville.

Trümmer des abgestürzten Flugzeuges liegen in einem Wohngebiet.

Der Absturz der Air-India-Maschine mit 260 Toten rief weltweit Entsetzen hervor. Nun zeigt ein Bericht: Grund für den Absturz könnte eine unterbrochene Treibstoffzufuhr sein.

12.07.2025 | 1:23 min

Flughafen in Louisville nach Absturz geschlossen

Das US-Logistikunternehmen UPS teilte mit, dass drei Besatzungsmitglieder an Bord des firmeneigenen Frachtflugzeugs gewesen seien. Der Flughafen wurde nach dem Vorfall geschlossen. Flüge nach Louisville und Abflüge seien vorübergehend ausgesetzt, hieß es auf der X-Seite des Flughafens.

Die Polizei verhängte für Teile des Gebiets eine Ausgangssperre.

X-Beitrag der Polizei von Louisville

Ein Klick für den Datenschutz

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen
In Kenia ist ein Flugzeug auf dem Weg zur Safari abgestürzt. Alle zwölf Insassen kamen dabei ums Leben – darunter auch zwei deutsche Touristen.

In Kenia ist kürzlich ein Flugzeug auf dem Weg zu einer Safari abgestürzt. Alle elf Insassen kamen bei dem Absturz ums Leben, darunter auch zwei deutsche sowie acht ungarische Touristen.

28.10.2025 | 1:30 min

Ursache des Absturzes unklar

Das Langstreckenflugzeug war laut FAA auf dem Weg zu einem Flughafen in Honolulu auf der US-Inselgruppe Hawaii. Die Ursache des Absturzes war zunächst unklar. Aufnahmen vom Unglücksort zeigen eine riesige Flammenwand, über der Rauchsäulen aufsteigen.

Laut dem Fernsehsender CNN stürzte die Maschine anscheinend in ein Industriegebiet in unmittelbarer Nähe des Flughafens. Auf einem Autoverwertungshof und auf einem Lkw-Parkplatz soll es brennen. Da die Maschine kurz zuvor abgehoben war und einen langen Flug vor sich hatte, ist davon auszugehen, dass sie wahrscheinlich voll betankt war.

Quelle: dpa, AFP, AP
Thema
USA

Mehr Nachrichten aus der Luftfahrt

  1. Beamte inspizieren die Absturzstelle des Kleinflugzeugs in der Nähe des Ortes Diani in Kenia.

    Elf Tote bei Unglück:Kleinflugzeug in Kenia abgestürzt - Deutsche unter Opfern

  2. Wrack des abgestürzten Flugzeugs

    Bis zu 49 Tote befürchtet:Russisches Passagierflugzeug abgestürzt

    mit Video
  3. Bangladeschs Feuerwehr und Sicherheitskräfte führen eine Such- und Rettungsaktion durch, nachdem ein Trainingsjet der Luftwaffe in eine Schule in Dhaka abgestürzt ist

    Viele Tote:Flugzeug stürzt in Bangladesch in Schule

    mit Video
  4. Bei dem Absturz eines Passagierflugzeugs im Nordwesten Indiens sind mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen.

    Erster Bericht veröffentlicht:Treibstoff-Stopp wohl Ursache für Air-India-Absturz

    mit Video