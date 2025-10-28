  3. Merkliste
Kenia: Kleinflugzeug abgestürzt - Zwei Deutsche unter Opfern

Elf Tote bei Unglück:Kleinflugzeug in Kenia abgestürzt - Deutsche unter Opfern

In Kenia in Ostafrika ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Elf Menschen kamen ums Leben, darunter auch zwei Deutsche. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar.

Beamte inspizieren die Absturzstelle des Kleinflugzeugs in der Nähe des Ortes Diani in Kenia.

Absturzstelle in der Nähe des Ortes Diani: Keiner der elf Insassen des Kleinflugzeugs überlebte das Unglück.

Quelle: dpa

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im ostafrikanischen Kenia sind elf Menschen ums Leben gekommen: Bei den Opfern handelt es sich um zwei Deutsche, acht Menschen aus Ungarn und der kenianische Pilot, wie die Fluggesellschaft Mombasa Air Safari mitteilte. Es habe keine Überlebenden gegeben.

Flugzeug stürzte nahe Mombasa ab

Die Cessna 208 Caravan war demnach auf dem Weg in den berühmten Nationalpark Massai Mara. Sie sei am frühen Morgen im Bezirk Kwale im Süden des Landes gestartet und kurz darauf - etwa 40 Kilometer außerhalb der Küstenstadt Mombasa - abgestürzt, teilte die Zivilluftfahrtbehörde KCAA mit.

Untersuchungen seien eingeleitet worden, um die Ursache des Unfalls zu ermitteln.

Fluglinie auf Safari-Ziele spezialisiert

Die Fluggesellschaft Mombasa Air Safari ist auf die Beförderung von Touristen zwischen den Sandstränden der kenianischen Ostküste und den Safari-Destinationen in den nördlichen Teilen des Landes spezialisiert. Das Ziel ist häufig der Nationalpark Massai Mara.

Unglücke mit Kleinflugzeugen sind in Ostafrika relativ häufig. Im August war eine Maschine der Hilfsorganisation Amref nahe der Hauptstadt Nairobi abgestürzt. Sechs Menschen starben, zwei weitere wurden verletzt.

Quelle: dpa, AFP

