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Deutschland: Jeder Fünfte kann sich keinen Urlaub leisten

Deutschland:Jeder Fünfte kann sich keinen Urlaub leisten

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Für Urlaub haben viele Menschen in Deutschland nicht genug Geld: Jeder Fünfte lebt in einem Haushalt, der sich nach eigenen Angaben keine einwöchige Reise leisten kann.

Zwei Sonnenschirme ragen aus der Beton-Fassade eines Hochhauses.

Quelle: ZB-Bildfunk

Rund ein Fünftel der Menschen in Deutschland (21 Prozent) kann sich nach eigener Einschätzung keine einwöchige Urlaubsreise leisten. Insgesamt waren das 17,3 Millionen Menschen, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat. Besonders häufig fehlt demnach Alleinerziehenden das Geld (39 Prozent).

ZDF-Börsenexperte Frank Bethmann

ZDF-Börsenexperte Frank Bethmann erläutert, wer am häufigsten betroffen ist.

23.06.2026 | 1:00 min

Im EU-Durchschnitt sind mit 28 Prozent der Bevölkerung aber deutlich mehr Menschen betroffen, die sich keinen einwöchigen Urlaub leisten können. 

"Ob genügend Geld für einen Urlaub da ist, hängt erwartungsgemäß stark vom Einkommen ab", erklärte das Statistikamt. Beim einkommensschwächsten Fünftel der Bevölkerung mit einem Einkommen von rund 1.600 Euro im Monat gab fast die Hälfte (48 Prozent) an, sie könne sich keinen einwöchigen Urlaub leisten. Beim nächsten Fünftel mit einem Einkommen bis 2.100 Euro waren es 28 Prozent.  

So viele Menschen sind von Armut betroffen

ZDFheute Infografik

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Am häufigsten fehlt Rumänen das Geld für Urlaub

Zwischen den EU-Staaten gibt es laut Statistik deutliche Unterschiede: Am häufigsten fehlt den Menschen in Rumänien (61 Prozent) das Geld für den Urlaub. Relativ groß war die Gruppe auch in Griechenland (47 Prozent) sowie in Bulgarien und Ungarn (jeweils 39 Prozent).

Am seltensten war Geldmangel in Luxemburg (11 Prozent), Schweden (12 Prozent) und den Niederlanden (13 Prozent) ein Hinderungsgrund für eine Woche Urlaub.

Die Ergebnisse stammen aus der europäischen Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen - die Ergebnisse für 2025 basieren auf einer Hochrechnung aus der Befragung 2022.

Quelle: AFP, dpa
Über dieses Thema berichtete die heute-Sendung am 23.06.2026 ab 17:00 Uhr.
Themen
DeutschlandUrlaubArmut

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