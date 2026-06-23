Deutschland:Jeder Fünfte kann sich keinen Urlaub leisten
Für Urlaub haben viele Menschen in Deutschland nicht genug Geld: Jeder Fünfte lebt in einem Haushalt, der sich nach eigenen Angaben keine einwöchige Reise leisten kann.
Rund ein Fünftel der Menschen in Deutschland (21 Prozent) kann sich nach eigener Einschätzung keine einwöchige Urlaubsreise leisten. Insgesamt waren das 17,3 Millionen Menschen, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat. Besonders häufig fehlt demnach Alleinerziehenden das Geld (39 Prozent).
Im EU-Durchschnitt sind mit 28 Prozent der Bevölkerung aber deutlich mehr Menschen betroffen, die sich keinen einwöchigen Urlaub leisten können.
"Ob genügend Geld für einen Urlaub da ist, hängt erwartungsgemäß stark vom Einkommen ab", erklärte das Statistikamt. Beim einkommensschwächsten Fünftel der Bevölkerung mit einem Einkommen von rund 1.600 Euro im Monat gab fast die Hälfte (48 Prozent) an, sie könne sich keinen einwöchigen Urlaub leisten. Beim nächsten Fünftel mit einem Einkommen bis 2.100 Euro waren es 28 Prozent.
ZDFheute Infografik
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Am häufigsten fehlt Rumänen das Geld für Urlaub
Zwischen den EU-Staaten gibt es laut Statistik deutliche Unterschiede: Am häufigsten fehlt den Menschen in Rumänien (61 Prozent) das Geld für den Urlaub. Relativ groß war die Gruppe auch in Griechenland (47 Prozent) sowie in Bulgarien und Ungarn (jeweils 39 Prozent).
Am seltensten war Geldmangel in Luxemburg (11 Prozent), Schweden (12 Prozent) und den Niederlanden (13 Prozent) ein Hinderungsgrund für eine Woche Urlaub.
Die Ergebnisse stammen aus der europäischen Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen - die Ergebnisse für 2025 basieren auf einer Hochrechnung aus der Befragung 2022.
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