  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Busunglück in der Schweiz: Mehrere Tote und Verletzte

Kanton Graubünden:Mehrere Tote und Verletzte bei Busunglück in der Schweiz

|

Bei einem schweren Busunglück in der Schweiz sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Auch Stunden später ist die Zahl der Opfer unklar. Erst sollen Angehörige informiert werden.

Emergency responders work at scene of deadly Dutch bus crash in Switzerland

Ein Bus aus den Niederlanden ist laut Polizei gegen eine Leitplanke gestoßen und von der Straße gestürzt.

Quelle: epa

Bei einem Unfall eines niederländischen Reisebusses sind im Osten der Schweiz mehrere Menschen ums Leben gekommen. Weitere Personen wurden verletzt, wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte. Die genaue Zahl der Opfer soll laut Polizei erst heute Vormittag bekanntgegeben werden. Zuvor müssten noch die Angehörigen informiert werden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht.

Kantonspolizei auf X

Ein Klick für den Datenschutz

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen

Das Unglück ereignete sich im Kanton Graubünden, im Engadin-Tal, zwischen den Orten Susch und Zernez. Der Bus aus den Niederlanden sei gestern am späten Nachmittag gegen eine Leitplanke gestoßen und von der Straße gestürzt, sagte ein Polizeisprecher dem Sender SRF. Das Fahrzeug sei danach auf der Seite liegengeblieben. Die Graubündener Polizei richtete eine Hotline für Verwandte und ausländische Konsulate ein.

Ein atemberaubender Panoramablick auf ein üppiges Alpental mit einem ruhigen See umgeben von majestätischen Gipfeln, die Ruhe un

Im Sommer haben Länder wie Spanien und Portugal, aber auch Deutschland große Flächen Land an die Flammen verloren. Nicht aber die Schweiz. Welche Präventionsmaßnahmen haben geholfen?

08.09.2026 | 2:10 min

Schweizer Präsident Parmelin: "Zutiefst schockiert"

Eine Sprecherin des niederländischen Reisebranchen-Verbandes ANVR sprach gegenüber der Zeitung "Blick" von einer 48-köpfigen Reisegruppe. Es handelt sich um einen Bus, der für die niederländische Reiseorganisation Oad unterwegs war. Oad zeigte sich erschüttert: "Wir sind zutiefst schockiert und bestürzt über den tragischen Busunfall in der Schweiz", hieß es in einer Stellungnahme. "Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen und ihren Angehörigen."

Der Schweizer Präsident Guy Parmelin äußerte sich "zutiefst schockiert und bestürzt" über das Unglück. Die Behörden würden den Unfall umfassend und gründlich aufklären, kündigte er auf der Plattform X an.

Neuer Felssturz in Bondo

Im August 2017 kam es in der Schweiz zu einem Bergsturz, acht Wanderer starben. Die Angehörigen der Opfer verklagten u.a. die Gemeindepräsidentin. Das Gericht sprach heute alle Angeklagten frei.

04.09.2026 | 2:23 min

Rettungsdienst, Feuerwehr und mehrere Helikopter vor Ort

Wie die niederländische Zeitung "Algemeen Dagblad" berichtete, war der Bus mit der Reisegruppe am Montag Richtung Österreich aufgebrochen. Am Unglückstag habe ein Tagesausflug in die Schweiz auf dem Programm gestanden. Zernez ist das Eingangstor zum Schweizerischen Nationalpark, einem weitläufigen Alpengebiet von rund 170 Quadratkilometern mit mehr als 100 Kilometern Wanderwegen im Engadinertal.

Fotos, die in den Medien von der Unfallstelle veröffentlicht wurden, zeigten den umgekippten Bus, der neben einer Straße auf der Seite auf der Wiese lag. Zahlreiche Fahrzeuge des Rettungsdienstes und der Feuerwehr sowie mehrere Helikopter waren vor Ort. Die Bergung der Leichen dauerte nach Angaben der Polizei bis in die späten Abendstunden.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: dpa, AFP
Über dieses Thema berichtete das gemeinsame Morgenmagazin von ARD und ZDF am 11.09.2026 ab 05:30 Uhr.
Thema
Schweiz

Mehr Nachrichten aus der Schweiz

  1. Zwei Fotos vom 27-jährigen Andreas Portmann. Er wird seit dem 9. März 2026 vermisst.

    Aktenzeichen XY vom 09.09.2026:27-jähriger Schweizer vermisst - Polizei hofft auf Urlauber

    mit Video88:56
  2. Einsatzkraft blickt auf Schaden nach Erdrutsch am 23.08.2017 in Bondo im Kanton Graubünden, Schweiz.

    Tödlicher Bergsturz vor neun Jahren:Wer hat Schuld, wenn der Berg auf Wanderwege stürzt?

    von Katharina Orth
    mit Video2:23
  3. Blumen und Kerzen sowie ein Zettel mit der Aufschrift Viel Kraft für Euch Alle wurden in Aarau vor dem Eingang der Pferderennbahn Schachen, dem Ort einer Rave-Party, niedergelegt.

    Eine Tote in der Schweiz:Polizei wertet Schüsse bei Rave als Amoklauf

    mit Video0:25
  4. Drei Schweizer Kantonspolizisten sichern das Areal um die Pferderennbahn in Aarau, wo der Rave stattgefunden hatte.

    43-jähriger Verdächtiger gefasst:Festnahme nach tödlichen Schüssen bei Rave in der Schweiz

    mit Video0:25