Rave in der Schweiz: Polizei sieht Amoklauf

Der tödliche Angriff bei einem Rave-Event im Schweizer Kanton Aargau war - laut Polizei - ein Amoklauf. Eine Besucherin war gestorben, mehrere Menschen wurden verletzt.

Bei einer Techno-Party in Aarau sind am Sonntag Schüsse gefallen. Eine 22-jährige Italienerin wurde getötet. Unter den fünf Verletzten war auch eine Deutsche. 31.08.2026 | 0:25 min

Die Schweizer Polizei bezeichnet den tödlichen Angriff bei einem Rave im Schweizer Kanton Aargau in der Nacht zu Sonntag inzwischen als Amoklauf. Eine Frau war dabei erschossen worden, weitere Menschen wurden durch Schüsse verletzt. Knapp 24 Stunden nach der Tat nahm die Polizei einen 43-jährigen Schweizer unter dringendem Tatverdacht fest.

Die Polizei geht nun mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von einem Einzeltäter aus. "Es gibt keinerlei Hinweise auf weitere tatbeteiligte Personen", sagte Polizeichef Michael Leupold. Im Zusammenhang mit dieser Tat bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung.

Eine Italienerin starb durch die Schüsse beim Rave. Quelle: Michael Buholzer / dpa

Eine Frau kam bei Schüssen ums Leben

Auf dem Gelände des Aargauischen Rennvereins war am Ende des Techno-Musikevents eine 22 Jahre alte Frau erschossen worden. Fünf Menschen zwischen 24 und 31 Jahren wurden durch Schüsse verletzt, eine weitere Person meldete sich nach Angaben der Polizei am Montag mit Verletzungen durch einen "Abpraller". Das teilte der Polizeichef mit. Unter den Verletzten war eine Deutsche.

Zunächst war unklar, ob es einen oder mehrere Täter gab. Die Polizei löste eine Großfahndung aus, an der auch deutsche Behörden beteiligt waren. Der Tatort liegt rund 25 Kilometer südlich von Bad Säckingen in Baden-Württemberg. Die Polizei ermittelte zunächst in Richtung Terrortat, Amoklauf und Abrechnung im kriminellen Milieu. Sie hatte am Tatort Patronenhülsen gefunden, die auf zwei Tatwaffen hindeuteten.

Bei einer Rave-Party im schweizerischen Aarau sind in der Nacht Schüsse gefallen. Eine junge Frau starb, fünf weitere Personen wurden teils schwer verletzt. Die Ermittlungen laufen. 30.08.2026 | 1:20 min

Angriff bei Rave im Kanton Aargau

Beim Rennverein im Kanton Aargau hatte am Samstag zum fünften Mal ein Rave mit DJs aus der Techno-Szene stattgefunden. Die Veranstalter hatten sich auf 3.500 Besucher eingestellt. Die Schüsse fielen gegen Ende, in den frühen Morgenstunden des Sonntags, als sich noch Dutzende Leute auf dem Gelände aufhielten.

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