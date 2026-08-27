Gewalttat an Schule in Brandenburg: Zwei Tote in Gosen-Neu Zittau

An einer Schule im Osten von Brandenburg hat es eine Gewalttat gegeben. Offenbar kamen eine Frau und ein Mann ums Leben. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Die Polizei ist an einer Schule in Brandenburg im Einsatz. Quelle: dpa

Bei einer Gewalttat an einer Schule in Brandenburg sind nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag eine Frau und ein Mann getötet worden. Ein Verdächtiger wurde vorläufig festgenommen.

Die Opfer starben demnach an einer Schule in Gosen-Neu Zittau in Ostbrandenburg. Der Ort hat rund 3.500 Einwohner und liegt etwa 30 Kilometer von Berlin entfernt.

Täter und ein Opfer sollen sich gekannt haben

Nach Medienberichten deutet sich an, dass sich Täter und eines der Opfer kannten. Die "Märkische Allgemeine" berichtete, der mutmaßliche Täter sei 19 Jahre alt. Es soll sich um den Ex-Freund einer Schülerin handeln. Die 18-Jährige habe er getötet. Gestorben sei auch ein 30-Jähriger, der sich dem Täter offenbar entgegenstellte, berichtet die Zeitung.

Die Ermittler gehen laut dem Bericht nicht davon aus, dass noch eine Gefahr in der Schule besteht. Weitere Details zu den Todesopfern und zu dem Verdächtigen gab es zunächst nicht.

Gewalttat auf Schulcampus - Polizei sichert Tatort

Auf der Plattform X schrieb die Polizei Brandenburg zuvor von einem Einsatz gemeinsam mit dem Rettungsdienst. Nach einer Gewalttat sei eine männliche Person vorläufig festgenommen worden, die nach gegenwärtigen Erkenntnissen mit der Tat im Zusammenhang stehe. "Wir sichern aktuell den Tatort."

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Die Tat ereignete sich auf einem Schulcampus eines privaten Trägers, umgeben von Wald und Seen am Rande von Gosen-Neu Zittau. Dort befinden sich Gymnasium, Oberschule und Fachoberschule.

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Quelle: dpa