Schiffsunglück in New Orleans: Tanker kracht in Kreuzfahrtschiff

Nach der Kollision mit einem Tankschiff ist ein Flusskreuzfahrtschiff auf dem Mississippi teilweise gesunken. Rund 130 Menschen waren an Bord, die Rettungsarbeiten dauern an.

Rettungskräfte und Einsatzteams sind vor Ort, nachdem ein Tanker in New Orleans ein Flusskreuzfahrtschiff gerammt hat. Quelle: AP / Louisiana Business Inc.

Nahe dem Hafen von New Orleans ist ein Frachter mit einem Passagierschiff kollidiert. Auf dem Flusskreuzfahrtschiff hätten sich während des Vorfalls am Freitagnachmittag (Ortszeit) circa 130 Passagiere befunden, berichtete CNN unter Berufung auf Angaben der Hafenbehörde.

Schiffsunfall in New Orleans: Tanker rammt Kreuzfahrtschiff

Aufnahmen vom Unglücksort zeigten, wie das deutlich größere Tankschiff "Atlantic Asphalt" das Kreuzfahrtschiff rammte, das offenbar an einem Anleger lag. Dieses geriet nach dem Aufprall teilweise unter Wasser. Das Kreuzfahrtschiff wird von der Reederei American Cruise Lines betrieben.

Ende Oktober kam es zu einem ähnlichen Unglück in Bremerhaven. Eine Windböe hatte ein Kreuzfahrtschiff beim Auslaufen in zwei Containerschiffe getrieben. 26.10.2026 | 1:17 min

Jeff Landry, Gouverneur des US-Bundesstaates Louisiana, teilte auf der Plattform X mit, er sei auf dem Weg nach New Orleans. "Wir sind über den Vorfall auf dem Mississippi informiert und stehen in engem Kontakt mit den örtlichen Behörden und den Strafverfolgungsbehörden."

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Rettungskräfte suchen nach möglichen Opfern

Ein Rettungseinsatz sei im Gange, berichtete der Sender WAFB unter Berufung auf die Hafenbehörden. Zu möglichen Opfern machten die Behörden keine Angaben.

Auf Bildern waren Menschen mit Rettungswesten im Wasser zu sehen. Weitere Menschen standen an der Reling, während eine Seite des Schiffes immer tiefer ins Wasser absackte.

Quelle: dpa, AP