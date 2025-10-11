Unfall in Niedersachsen: Vater stirbt vor Augen seiner Töchter

B4 in Niedersachsen:Tragischer Unfall: Vater stirbt vor Augen seiner Töchter
Auf der B4 im Landkreis Gifhorn ist ein Familienvater nach einem Zusammenstoß mit einem Sattelzug gestorben. Seine Töchter mussten den Unfall unmittelbar mit ansehen.
Auf der Heimreise aus dem Urlaub ist ein 49-Jähriger bei einem Zusammenstoß mit einem Sattelzug auf der B4 im niedersächsischen Landkreis Gifhorn gestorben. Ein Notarzt konnte am Morgen nur noch den Tod des eingeklemmten Mannes feststellen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.
Die Beifahrerin, die Ehefrau des Fahrers, wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, der 55 Jahre alte Sattelzugfahrer wurde leicht verletzt.
Seelsorger betreuen Töchter nach dem Unfall
Das Ehepaar war nach Polizeiangaben auf dem Heimweg aus dem Urlaub. Der Polizeisprecher sagte:
Sie hätten unmittelbar gesehen, wie ihre Eltern verunglückten. Seelsorger betreuten die Töchter nun.
Nach Angaben des Polizeisprechers geriet das Auto des Paares gegen 5.15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Sattelzug zusammen, der Holz transportierte. Der Lkw-Fahrer habe noch versucht, auszuweichen. Er rutschte dabei mit seinem Sattelzug in die Böschung.
