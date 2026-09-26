Starker Regen hat in Thailands Hauptstadt Bangkok zu schweren Überschwemmungen geführt - viele Häuser und Straßen stehen unter Wasser. Die Behörden riefen den Katastrophenfall aus.

Starke Regenfälle haben in Bangkok zu schweren Überschwemmungen geführt. Die Behörden der thailändischen Hauptstadt riefen den Katastrophenfall aus. Es wird noch mehr Regen erwartet. 26.09.2026 | 0:21 min

Wegen starker Überschwemmungen haben Bangkoks Behörden am Samstag für alle 50 Bezirke der thailändischen Hauptstadt den Katastrophenfall ausgerufen.

Starker Regen seit Donnerstag

Seit Donnerstagnachmittag habe es beinahe ununterbrochen geregnet, wodurch die Straßen überflutet seien, berichteten Journalisten der Nachrichtenagentur AFP. Dem Gouverneur zufolge sind seit Donnerstag in Bangkok fast 300 Millimeter Regen gefallen - ein Millimeter Regen entspricht einem Liter pro Quadratmeter. Durch die Ausrufung des Katastrophenfalls können die örtlichen Behörden Notfallmaßnahmen ergreifen.

Die Kanäle der Stadt seien angeschwollen und viele der an den Ufern gelegenen Häuser und Restaurants stünden unter Wasser, teilten die AFP-Journalisten mit.

Seit Donnerstag regnet es stark in Bangkok - viele Straßen sind überflutet, die Kanäle sind angeschwollen. Quelle: AFP

Bangkoks Gouverneur: "Die Kanäle sind voll"

Der Gouverneur von Bangkok, Chadchart Sittipunt, erklärte, der Osten der Stadt sei am stärksten betroffen und warnte vor weiteren Regenfällen. Die größte Gefahr drohe den Anwohnern entlang der Kanäle. In Onlinemedien schrieb er:

Es regnet ununterbrochen und wir geben unser Bestes. Wir versuchen, das Wasser abzupumpen, aber die Kanäle sind voll. „ Chadchart Sittipunt, Gouverneur von Bangkok

Sittipunt empfahl den Einwohnern, ihre Autos in Sicherheit zu bringen. Ein Parkhaus war kostenlos nutzbar. Auf medizinische Hilfe angewiesenen Menschen riet er, sich in Krankenhäuser zu begeben.

Ladenbesitzerin: Wasser "steht mir bis zur Hüfte"

"Das Wasser steigt immer weiter. Es ist jetzt schwierig, rauszugehen. Es steht mir mittlerweile bis zur Hüfte", sagte die Verkäuferin Somkid Pheuk-ngam, die in der Nähe eines Kanals nördlich des Zentrums wohnt. Ihr Laden sei bereits seit zwei Tagen geschlossen. Überschwemmungen seien in Bangkok nicht selten, aber sie glaube, "dieses Mal ist es schlimmer als die Flut von 2011".

Im Jahr 2011 waren bei starken Überschwemmungen in Thailand mehr als 500 Menschen getötet und Millionen Häuser zerstört worden.

Warnung vor Sturzfluten in einigen Regionen Thailands

Der Katastrophenschutz warnte vor Tiefdruckgebieten über Ost-, Nordost- und Zentralthailand bis Sonntag. Es könne zu Sturzfluten und Schlammlawinen kommen, erklärte die Behörde.

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Quelle: AFP