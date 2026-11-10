Vier Teenager sterben bei Autounfall im Kreis Soest

Am Montagabend sind vier junge Menschen bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen. Die Schäden am Autowrack deuten auf eine hohe Geschwindigkeit hin.

Tragisches Unglück in Nordrhein-Westfalen: Bei Bad Sassendorf prallte ein Wagen gegen einen Baum. Alle vier Insassen starben vor Ort, die Ermittler vermuten überhöhte Geschwindigkeit. 10.11.2026 | 0:44 min

Am Morgen danach brennen zwei Kerzen neben der Straße und erinnern an den schlimmen Unfall, der sich hier ereignet hat: Vier Teenager sind mit ihrem Auto in Südwestfalen gegen einen Baum geprallt und dabei gestorben. Sie waren schon tot, als die Rettungskräfte eintrafen.

Schäden deuten auf deutlich überhöhte Geschwindigkeit hin

Die vier jungen Leute im Alter von 16 bis 19 waren am späten Montagabend im Kreis Soest unterwegs. Die kurvige, von Bäumen gesäumte Landstraße zwischen den Orten Ostinghausen und Weslarn ist in der Region als Unfallstrecke bekannt. Erlaubt sind dort 70 Kilometer pro Stunde, in den Ortschaften nur 50

Doch der Wagen muss nach Einschätzung der Polizei sehr viel schneller unterwegs gewesen sein. Am Steuer saß ein 18-Jähriger aus Dortmund, auf dem Beifahrersitz neben ihm ein 19-Jähriger aus Attendorn. Auf der Rückbank saßen zwei 16-jährige Mädchen aus Unna und Attendorn.

In einer langgezogenen Linkskurve am Ortseingang des knapp 900 Einwohner großen Ortes Weslarn verliert der Fahrer gegen 23.30 Uhr offensichtlich die Kontrolle über den Wagen. Etwa 100 Meter hinter dem Ortsschild prallt der Wagen mit massiver Wucht gegen einen Baum, der rechts am Straßenrand steht.

Nachrichten | Thema : Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen Bleiben Sie aktuell informiert: Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen, Videos, Hintergründe und Analysen - die wichtigsten NRW-News bei ZDFheute.

Anwohner eilten auf die Straße

Anwohner hätten den Knall gehört und seien auf die Straße geeilt, berichtete der "Soester Anzeiger". Unter den Ersthelfern sei zufällig auch eine Notärztin gewesen. Sie habe schnell erkannt, dass es für die Unfallopfer keine Chance auf eine Rettung mehr gebe, berichtete die Zeitung. Dadurch hätten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr noch auf der Anfahrt über Funk erfahren, dass sie keinem der vier Unfallbeteiligten mehr würden helfen können.

"Es war ein Bild der Verwüstung", beschreibt Polizeisprecher Marco Baffa-Scinelli die Situation vor Ort. Das Auto war völlig deformiert. "Der Motorblock war ziemlich stark eingedrückt, bis in den Fahrerraum", beschrieb er. "Die Personen wurden teilweise eingeklemmt." Die Menschen in dem Auto hätten keine Chance gehabt. Vermutlich seien sie sofort tot gewesen.

"Das Schlimmste, was bisher passiert ist"

"Für die Einsatzkräfte ist es nicht einfach, solche Bilder zu sehen", so der Polizeisprecher. Viele von ihnen hätten selbst Familien, einige sogar Kinder im gleichen Alter wie die Unfallopfer. Mit 40 Leuten war die Freiwillige Feuerwehr Bad Sassendorf vor Ort. "Das ist in meiner über 30-jährigen Tätigkeit bei der Feuerwehr eigentlich so das Schlimmste, was bisher passiert ist", sagte Einsatzleiter Axel Kipp.