Supermond über Deutschland: Gigantischer Vollmond am Himmel

Die meisten, die diese Nacht in den Himmel schauen, werden staunen: Der Mond erscheint besonders groß und hell. Warum das so ist - und ob das was mit dem Meer macht.

Laut dem DWD war der Mond fast überall gut zu sehen - hier in Dresden. Quelle: dpa

Ein gigantischer Mond über Deutschland: In weiten Teilen der Bundesrepublik war der größte Vollmond des Jahres in der Nacht gut zu sehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Mancherorts trübten zwar Schleierwolken den Blick, ließen den Mond aber durchscheinen, sagte ein Meteorologe. Nur an der Nordsee- und Ostseeküste sei die Bewölkung für eine freie Sicht zu dicht gewesen.

Der Vollmond über den Bankenmetropole Frankfurt am Main. Quelle: dpa

Wieso der Supermond so groß erscheint

Ein Supermond erscheint am Himmel, wie der Name bereits andeutet, besonders groß. Das liegt an der Entfernung. In diesem Fall betrug sie um 23.16 Uhr nur rund 356.400 Kilometer, wie Carolin Liefke von der Vereinigung der Sternfreunde (VDS) erläuterte.

Zu anderen Zeiten sei der Mond mehr als 400.000 Kilometer von der Erde entfernt. Der Größenunterschied zwischen dem Supermond und anderen Vollmonden sei für Menschen jedoch nicht immer leicht erkennbar.

Der in vielen Medien ebenfalls kursierende Name "Bibermond" sei aus Amerika herübergeschwappt und in Deutschland ursprünglich unter dem Namen "Nebelmond" bekannt. Die Wörter beschreiben laut Liefke jedoch nicht das Supermond-Phänomen, sondern lediglich den November-Vollmond. In der Astronomie werden solche Namen demnach nicht verwendet.

Näherer Mond - stärkere Gezeiten?

"Springfluten entstehen, wenn sich Sonne, Mond und Erde auf einer Linie befinden. Dann addieren sich die Gravitationskräfte. Ebbe und Flut werden verstärkt, der Unterschied zwischen beiden wird größer, die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei 100 Prozent", erklärt Sabine Krüger vom DWD.

Liefke von den Sternenfreunden unterstreicht, dass bei Voll- und Neumond die Flut verstärkt ist, dass im Zweifel aber das aktuelle stürmische Herbstwetter stärkere Auswirkungen hat als der Mond. Das immer wiederkehrende Schauspiel eines Supermondes mit einem teils leicht rötlich schimmernden Trabanten ist durch die nicht kreisrunde Umlaufbahn um unseren Heimatplaneten bedingt.

