Verkehr zu Ostern: Wo Sie mit langen Staus rechnen müssen

Gleich in zehn Bundesländern beginnen am kommenden Wochenende die Osterferien. Viele fahren mit dem PKW in Urlaub. Auf welchen Strecken Urlauber mit langen Staus rechnen müssen.

Wo Sie mit langen Oster-Staus rechnen müssen

Zu Ostern sind viele unterwegs. Wann es besonders eng wird, welche Strecken betroffen sind und wie sich die Fahrt besser planen lässt. 26.03.2026 | 0:41 min

Der Start in den Osterurlaub könnte für Autofahrerinnen und Autofahrer zur Geduldsprobe werden. Den meisten Verkehr erwarten Experten am Freitag (27. März), wenn in zehn Bundesländern fast gleichzeitig die Ferien beginnen.

Auch am Samstagvormittag (28. März) sowie am Gründonnerstag und am Ostermontag könnte es viele Staus geben, schreibt der Automobilclub ADAC in einer Prognose.

Ende März beginnen die Osterferien in ... Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Brandenburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein Anfang April beginnen die Osterferien in ... Saarland (07.04.2026)

Sachsen (03.04.2026)

Thüringen (07.04.2026) Bereits begonnen haben die Osterferien in ... Bremen (seit 23.03.2026)

Niedersachsen (seit 23.03.2026) Keine Osterferien gibt es in ... Hamburg

Quelle: www.schulferien.org Quelle: www.schulferien.org

Hohes Verkehrsaufkommen Richtung Wintersportgebiete vermutet

Viele Autobahn-Baustellen würden zusätzlich für Engpässe sorgen, heißt es darin. Dabei müsse auch mit kurzfristigen Vollsperrungen gerechnet werden, wie auf der A7, A26 und A40.

Diese Woche Freitag soll es vor allem auf den Hauptrouten Richtung Nord- und Ostsee sowie in die Alpen und die Mittelgebirge zu Staus kommen:

Aufgrund der frühen Osterferien zieht es viele Urlauber in Wintersportgebiete. „ Stauprognose des ADAC

Auf deutschen Autobahnen gab es 2025 insgesamt 866.000 Kilometer Stau - 7.000 mehr als in 2024, hat der ADAC errechnet. Ursachen seien meist Baustellen und ein hohes Verkehrsaufkommen. 05.02.2026 | 0:24 min

Vor allem am Freitagnachmittag sei mit Staus zu rechnen, wenn Berufsverkehr und Reisewelle aufeinander träfen, so der ADAC weiter. Erst im Verlauf des Samstags werde sich die Lage wieder entspannen.

Für entspanntes Fahren in den Urlaub empfiehlt der Verkehrsclub, die Hauptreisetage zu vermeiden. So werde es beispielsweise am Ostersonntag (5. April) auf den Fernstraßen mutmaßlich sehr ruhig zugehen.

Staugefahr hoch an Gründonnerstag und Ostermontag

Nach Einschätzung des ADAC gilt auch der Gründonnerstag (2. April) als ein Hauptreisetag, wenn viele über die Osterfeiertage zu ihren Familien oder in einen Kurzurlaub fahren. Die Rückreisewelle dürfte dann vor allem am Ostermontag (6. April) rollen.

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Als besonders staugefährdet stuft der ADAC an diesen Tagen gleich 15 Autobahnen quer durch Deutschland ein, darunter die:

A1 von Fehmarn über Hamburg nach Osnabrück sowie von Köln nach Dortmund

A2 zwischen Oberhausen und Berliner Ring

A6 von Heilbronn bis Pilsen

A8 von Karlsruhe über München nach Salzburg.

Staugefahr auch in Österreich und der Schweiz

Eng werden dürfte es der Prognose zufolge auch in Österreich etwa auf der Tauernautobahn, der Inntalautobahn und der Brennerautobahn. In der Schweiz gelten unter anderem die A2 von Luzern über den Gotthard bis nach Chiasso und die A3 von Basel nach Chur als stauanfällig. In Italien könnte dies vor allem auf die Brennerroute zutreffen.

Mit hohem Verkehrsaufkommen rechnet der ADAC zudem in beliebten Urlaubsregionen Südtirols wie dem Pustertal, dem Grödnertal oder dem Vinschgau.

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Durchfahrtsverbote auf Ausweichrouten

Aber warum nicht den Stau auf der Autobahn einfach auf der Landstraße umfahren mit Hilfe eines Routenplaners? Zumindest in Bayern keine gute Idee. Nach dem Vorbild Tirols ist das hier entlang besonders geplagter Strecken nämlich verboten.

Kommunen entlang der viel befahrenen Autobahnen A8 und A93 haben nämlich Durchfahrtsverbote verhängt, weil die Autos in so manchen Ortschaften Stoßstange an Stoßstange standen. Nun weisen entsprechende Schilder darauf hin.

Und das wird auch kontrolliert, wie das bayerische Innenministerium Anfang März mitteilte. In den vergangenen Monaten habe die Polizei Tausende Fahrzeuge zurückgeschickt.

Quelle: dpa, AFP, ZDF