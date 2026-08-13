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Panorama

Sonnenfinsternis ohne Schutz gesehen? So erkennen Sie Schäden

Augenexperte nach Sonnenfinsternis:Ohne Schutz in die Sonne gesehen? So erkennen Sie Schäden

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Haben Sie die Sonnenfinsternis ungeschützt gesehen? Ein Augenexperte erklärt, welche Warnzeichen es gibt und warum Schmerzen bei Netzhautschäden eher selten auftreten.

Ein Kind, das ein Fußballtrikot mit dem Namen des deutschen Fußballprofis Kimmich trägt, wartet mit weiteren Menschen am Strand von Palma auf die totale Sonnenfinsternis.

Für viele Menschen auf Mallorca war die totale Sonnenfinsternis ein ganz besonderer Moment. Personen aus aller Welt waren angereist, um das seltene Himmelsereignis zu erleben.

13.08.2026 | 8:00 min

Unklares Sehen, fehlende Buchstaben beim Lesen und wellenförmige Linien - dies kann laut Vinodh Kakkassery, Chefarzt der Klinik für Augenheilkunde in Chemnitz, auf eine Schädigung der Netzhaut hindeuten.

Wer solche Symptome nach ungeschütztem Blick in die Sonnenfinsternis am Mittwochabend bemerkt, sollte sich augenärztlich untersuchen lassen, sagt der Experte. Für das Naturschauspiel hatten Fachleute dringend zu speziellen Schutzbrillen geraten.

Eine grafische Darstellung erklärt, wie es zu einer Sonnenfinsternis kommt. Ein Globus zeigt, wo die Sonnenfinsternis zu sehen ist.

Augenexperte: Nur selten Schmerzen bei Netzhautschäden

Schmerzen treten bei Schäden an der Netzhaut laut Kakkassery eher nicht auf. Sie erlebe man eher bei einer verletzten Hornhaut, etwa nach Schweißerarbeiten ohne Schutzbrille. In diesen Situationen wirke UV-Licht auf das Auge ein.

Bei der Sonnenfinsternis sei es dagegen gefährlich, wenn gebündeltes Sonnenlicht auf die sogenannte Makula treffe, die Stelle des schärfsten Sehens in der Netzhaut.

Grafische Darstellung der Positionierung von Sonne, Mond und Erde mit Kern- und Halbschattenzone

Am Abend des 12. Augusts ordneten sich Sonne, Mond und Erde in einer Reihe an. Von der Arktis bis Mallorca gab es eine totale, in Deutschland eine partielle Sonnenfinsternis.

07.08.2026 | 0:54 min

Nächste Sonnenfinsternis in einem Jahr

Er habe den Eindruck, dass im Vorfeld viel gewarnt und aufgeklärt wurde, sagte der Experte der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft. Eine Bilanz lasse sich aber frühestens in ein bis zwei Wochen ziehen. Diese könne auch im Hinblick auf die kommende partielle Sonnenfinsternis interessant sein.

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Quelle: KNA
Über die Sonnenfinsternis berichteten mehrere Sendungen, darunter ZDFheute Xpress in dem Beitrag "Sonnenfinsternis: "Unvergesslicher Moment" am 13.08.2026 um 09:21 Uhr.

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