Augenexperte nach Sonnenfinsternis:Ohne Schutz in die Sonne gesehen? So erkennen Sie Schäden
Haben Sie die Sonnenfinsternis ungeschützt gesehen? Ein Augenexperte erklärt, welche Warnzeichen es gibt und warum Schmerzen bei Netzhautschäden eher selten auftreten.
Unklares Sehen, fehlende Buchstaben beim Lesen und wellenförmige Linien - dies kann laut Vinodh Kakkassery, Chefarzt der Klinik für Augenheilkunde in Chemnitz, auf eine Schädigung der Netzhaut hindeuten.
Wer solche Symptome nach ungeschütztem Blick in die Sonnenfinsternis am Mittwochabend bemerkt, sollte sich augenärztlich untersuchen lassen, sagt der Experte. Für das Naturschauspiel hatten Fachleute dringend zu speziellen Schutzbrillen geraten.
Augenexperte: Nur selten Schmerzen bei Netzhautschäden
Schmerzen treten bei Schäden an der Netzhaut laut Kakkassery eher nicht auf. Sie erlebe man eher bei einer verletzten Hornhaut, etwa nach Schweißerarbeiten ohne Schutzbrille. In diesen Situationen wirke UV-Licht auf das Auge ein.
Bei der Sonnenfinsternis sei es dagegen gefährlich, wenn gebündeltes Sonnenlicht auf die sogenannte Makula treffe, die Stelle des schärfsten Sehens in der Netzhaut.
Nächste Sonnenfinsternis in einem Jahr
Er habe den Eindruck, dass im Vorfeld viel gewarnt und aufgeklärt wurde, sagte der Experte der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft. Eine Bilanz lasse sich aber frühestens in ein bis zwei Wochen ziehen. Diese könne auch im Hinblick auf die kommende partielle Sonnenfinsternis interessant sein.
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